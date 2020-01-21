HABER
  4. 5 yaşındaki Yaren'in ölümüne 69 bin lira tazminat

5 yaşındaki Yaren'in ölümüne 69 bin lira tazminat

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Sarıyer'de 12 Aralık 2016'da babaannesinin elinden tutup karşıdan karşıya geçtiği sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren 5 yaşındaki Yaren Aluç'un ailesinin kamyon şoförü ile hafriyat şirketine açtığı 355 bin liralık tazminat davası sonuçlandı

İSTANBUL(AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR - Sarıyer'de 12 Aralık 2016'da babaannesinin elinden tutup karşıdan karşıya geçtiği sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren 5 yaşındaki Yaren Aluç'un ailesinin manevi zararlarının karşılanması için açtığı davada, şoför ve hafriyat şirketinin 69 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz'un 12 Aralık 2016'da Sarıyer Ferahevler Adnan Kahveci Caddesi'nden Vatan Caddesi istikametine döndüğü sırada karşıdan karşıya geçen 5 yaşındaki Yaren Aluç'un ölümüne, yanındaki babaannesi Hatice Aluç'un yaralanmasına sebep olduğu kazanın yargı süreci, ağır ceza mahkemesinde sonuçlanırken, aile de manevi zararlarının karşılanması için tazminat davası açtı.

Aluç ailesinin, avukatları aracılığıyla asliye hukuk mahkemesine sundukları dilekçede, olay hatırlatılarak, kazayı gören Yaren Aluç'un kardeşi Yusuf Emin Aluç'un psikolojik travma geçirdiği, evde sürekli kaybettiği oyun arkadaşını sorduğu, anne ve babanın da tarifi imkansız acı ve üzüntü duyduğu aktarıldı.

Yaren'in anne ve babası için 100'er bin lira, Yusuf Emin Aluç için 75 bin, babaanne için 80 bin lira olmak üzere toplam 355 bin lira manevi tazminatın, davalı hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz ve Yavuzlar Hafriyat Şirketi'nden tahsil edilmesi talebiyle açılan dava, İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Yaren Aluç'un vefatı nedeniyle anne İcran Aluç yararına 20 bin lira, baba Ernaim Aluç yararına 20 bin lira, kardeşi Yusuf Emin Aluç yararına 7 bin lira, babaanne Hatice Aluç yararına 5 bin lira, davacı babaannenin kazada yaralanması nedeniyle ayrıca 15 bin lira, Yusuf Emin'in kazayı görmesi ve yaşadığı şok nedeniyle ayrıca 2 bin lira olmak üzere toplam 69 bin lira manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılar tarafından ödenmesine karar verdi.

- Babaanneye de ceza davası açılmıştı

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamyon şoförü Erdal Yavuz ile olay yerinde park eden araçların şoförleri Sandy Yahni ve Mehmet Sami Erdoğan hakkında 15'er yıla, Yaren'in babaannesi Hatice Aluç hakkında ise 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamayı yapan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Erdal Yavuz'u "taksirle yaralama" ve "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Babaanne Hatice Aluç'un, torunu Yaren Aluç'un taksirle ölümüne sebebiyet verme eyleminde kişisel ve ailevi durumuna göre, bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğunun anlaşıldığını belirten mahkeme heyeti, bu eylemden dolayı Hatice Aluç'a ceza vermeye yer olmadığına hükmetmiş, diğer 2 sanığın ise beraatine hükmetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
Somali'deki Saldırıda Yaralananlardan 9 Kişi Türkiye'ye GönderildiSomali'deki Saldırıda Yaralananlardan 9 Kişi Türkiye'ye Gönderildi
İtfaiyenin saniyelerle yarışına gelişi güzel park engeliİtfaiyenin saniyelerle yarışına gelişi güzel park engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza tazminat Yaren Aluç

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

Gassal Hamza Özken: Bu mesleği herkes yapamaz

Yapılması zor mesleklerden biri: Cesaret, güç ve kuvvet istiyor

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

Isparta’da 44 yaşındaki adam evde ölü olarak bulundu

44 yaşındaki adamın sır ölümü!

Öz kızını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Babadan mahkemede şaşkına çeviren ifade

Kızını parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Mahkemede şaşkına çeviren ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.