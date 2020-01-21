5 yaşındaki Yaren'in ölümüne 69 bin lira tazminat

Yaren'in anne ve babası için 100'er bin lira, Yusuf Emin Aluç için 75 bin, babaanne için 80 bin lira olmak üzere toplam 355 bin lira manevi tazminatın, davalı hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz ve Yavuzlar Hafriyat Şirketi'nden tahsil edilmesi talebiyle açılan dava, İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Yaren Aluç'un vefatı nedeniyle anne İcran Aluç yararına 20 bin lira, baba Ernaim Aluç yararına 20 bin lira, kardeşi Yusuf Emin Aluç yararına 7 bin lira, babaanne Hatice Aluç yararına 5 bin lira, davacı babaannenin kazada yaralanması nedeniyle ayrıca 15 bin lira, Yusuf Emin'in kazayı görmesi ve yaşadığı şok nedeniyle ayrıca 2 bin lira olmak üzere toplam 69 bin lira manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılar tarafından ödenmesine karar verdi.

- Babaanneye de ceza davası açılmıştı

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamyon şoförü Erdal Yavuz ile olay yerinde park eden araçların şoförleri Sandy Yahni ve Mehmet Sami Erdoğan hakkında 15'er yıla, Yaren'in babaannesi Hatice Aluç hakkında ise 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.