5 yaşındaki Yeter, düştüğü sulama kanalında boğuldu

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen Yeter Demir (5), boğularak yaşamını yitirdi.

Tarsus ilçesi Fahrettin Paşa Mahallesi'nde halı yıkamak için annesi ile birlikte evlerinin yakınındaki sulama kanalının kenarına giden Yeter Demir, aniden ortadan kayboldu. Annenin yardımına koşan vatandaşlar tarafından kanalda bulunup çıkarılan Yeter Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kızın cansız bedeni, cenaze aracı ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

