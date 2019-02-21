5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

Zeynep B., ihmal olduğu düşüncesiyle Kepez Polis Merkezi'ne öğretmen ve okul yöneticileri hakkında şikayette bulundu. Zeynep B., ayrıca oğlunun okulda şiddete uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Hastaneden sağlık raporu alınan İsmail B.'in annesi Zeynep B., öğretmen T.Ö'nün oğlunu sınıfında istemediğini iddia etti. Zeka geriliği olduğu için çocuğunun okulda istenmediğini ileri süren B., öğretmenin oğluyla uğraşmak istemediğine yönelik söylemleri olduğunu kaydetti.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da zihinsel engelli İsmail B.'nin (5) vücudundaki morlukları gören annesi Zeynep B., oğlunun okulda şiddete uğradığı iddiasıyla polise şikayette bulundu. Zeynep B., okul yönetimi ve öğretmenin, engelli çocuğunu okulda istemediği gerekçesiyle de şikayetçi oldu.

'VÜCUDUNDA MORLUKLAR VAR'

Zeynep B., "Sabah çocuğumun vücudunda morluklar gördüm. Şaştım kaldım, sınıfta yapıldığını düşünüyorum. Ama kimin yaptığını bilemiyorum. Evde morluklar yoktu, 5 senedir çocuğuma gözüm gibi bakıyorum. Oğlum aynı zamanda kalp hastası, öğretmene morlukların nedenini sorduğumda, beni çocuk gibi azarlıyor. Okul çocuğumu istemiyor, okul yönetimi ve öğretmenden şikayetçi oldum" dedi.

Zeynep B. ayrıca, çocuğunun tek başına yemek yiyemediğini, bu nedenle yemek saatlerinde yanında olmak istediğini öğretmenine söylediğini, ancak öğretmenin, yardımcılar olduğu gerekçesiyle buna izin vermediğini ileri sürdü. Bu konuyla ilgili dün okul müdürüne şikayetçi olduğunu da kaydeden Zeynep B., müdürün de kendisini öğretmene yönlendirdiğini söyledi.

Okul Müdürü Fatih Şüphesiz ise kamu çalışanı olduğu için iddialara ilişkin açıklama yapamayacağını söyledi.

