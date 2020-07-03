5 yaşından büyük çocuk, bazı sesleri çıkartamıyorsa dikkat!

Çocuğun 5-6 yaşlarına kadar hemen hemen bütün konuşma seslerini öğrendiğine dikkat çeken uzmanlar, yaşın ilerlemesiyle birlikte bazı sesleri çıkaramamanın önemli bir işaret olduğunu belirtiyor. Erken dönemde müdahalenin önemine işaret eden uzmanlar, dil ve konuşma gelişiminde yaşanan sorunların çeşitli terapi yöntemleriyle düzelebileceğini kaydediyor. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Gözde Malkoç, çocukların konuşma seslerini öğrenme sürecinin bebeklik döneminde başladığını, bu dönemden itibaren gelişimin dikkatle takip edilmesi gerektiğini kaydetti. Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Gözde Malkoç, “Öncelikle ses bilgisi, dil gelişimi sürecinin en başından bebeğin sese yanıt vermesi, gelen sesleri model alması ve kendi kişisel seslemelerini gerçekleştirmesi ile başlar” dedi. OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE TÜM KONUŞMA SESLERİ ÖĞRENİLİYOR Çocukların bebeklik döneminde öncelikle ünlü sesleri çıkartabildiğini söyleyen Malkoç, bütün konuşma seslerinin 5-6 yaşlarına kadar öğrenildiğini kaydetti. Gözde Malkoç, şunları söyledi:

“Bebeklik döneminde çıkarılan bu ünlü sesler ağlama, bağırma, neşe durumlarını yansıtmak için kullanılan seslemelerdir. Ünlü seslere, daha sonra /b, k/ gibi sesler eklenir. /b/ sesinde iki dudağın kapanması gibi seslerin davranışları, kullanımları çocuklar tarafından zamanla örtük olarak öğrenilir. Tipik gelişen çocuklar, 5 – 6 yaşlarında hemen hemen bütün konuşma seslerini öğrenmiş olurlar. Seslerin öğrenilmesi ve söylenebilmesi tabi ki katı bir sıraya bağlı değildir. Çocuğa basit gelen, kolay çıkartabildiğinden başlayarak gelişim seyreder. Başlangıçta, b, p dudak seslerini daha kolay ayırt ederken k, g, t, d gibi sesleri ayırt edemeyebilir. Çocuk anadilinde olan, duyduğu ve ayırt ettiği sesleri öncelikli olarak kullanmaya başlar. Henüz edinmemiş olduğu sesler ise, çıkartılan seslerle yer değiştirir. Çocuk, k sesini çıkartamıyorsa kapı yerine tapı diyebilir, kapı örneğinde olduğu gibi sözcük başı pozisyonda k sesini çıkartamıyorken sözcük sonu pozisyonda aynı sesi kaşık yerine taşık şeklinde çıkardığı da görülebilir. Sesbilgisel gelişim, k sesi gibi sesbirimler, ‘bak’ gibi sesbirimlerden oluşan heceler sesbirimlerin dizilişine özgü kurallarla birlikte vurgu tonlamaların edinilmesini de içerir” dedi.