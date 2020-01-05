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  4. 5 yavru köpek, ölü annelerinin başucunda çuval içinde bulundu

5 yavru köpek, ölü annelerinin başucunda çuval içinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

ANTALYA’da kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Isparta yolu üzerinde, 5 köpek yavrusu ölü annelerinin baş uçunda çuval içerisinde bulundu.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Isparta yolu üzerinde, 5 köpek yavrusu ölü annelerinin baş uçunda çuval içerisinde bulundu.
Aksu ilçesi, Isparta yolu üzerinde arkadaşlarıyla birlikte aracıyla seyir halinde olan turizmci Salih Süslü, saat 16.00 sıralarında yol kenarında ölü bir köpek gördü. Köpeğin başucundaki çuvalda hareketlilik fark eden Süslü, aracı durdurarak çuvalı kontrol etti. Ağzı bağlı çuvaldan havlama sesi gelmesi üzerine Salih Süslü, birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen anne köpeğin başucundaki çuvaldan 5 yavruyu çıkardı. Süslü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aksu Belediyesi’ni arayarak, yavrulara sahip çıkılmasını istedi. Ancak her iki belediyeden de yerlerinin olmadığı ve alamayacakları cevabını aldı.
Bunun üzerine yavru köpekleri araca alan Süslü, köpekleri Aksu ilçesinde veterinere götürdü. Veterinere bugün bakılması için ücret ödediğini söyleyen Salih Süslü, yarın köpek yavrularını alarak barınacak bir yer bulmaya çalışacağını belirtti. Süslü, evinin konumu itibarıyla köpeklere bakabilecek durumda olmadığını sözlerine ekledi.

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