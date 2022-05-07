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  4. 5 yıl arayla aynı yöntemle iki cinayet! 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra...

5 yıl arayla aynı yöntemle iki cinayet! 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra...

07.05.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde korkunç bir cinayet gerçekleşti. E.B. tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü. E.B.’nin 5 yıl önce de aynı yöntemle sevgilisini öldürdüğü ortaya çıktı. E.B.’nin 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 yıl önce tahliye olduğu ve dün gece öldürdüğü eşiyle evlendiği öğrenildi. E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 yıl arayla aynı yöntemle iki cinayet! 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra...

Kan donduran olay, Cuma Mahallesi 209 Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Bağ ve karısı E.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

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KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

İddiaya göre karısı tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklanan Doğukan Bağ, ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Doğukan Bağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kocasını bıçakla öldüren E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. adliyeye sevk edildi.

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5 YIL ÖNCE DE SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Dün gece kocası Doğukan Bağ’ı acımasızca kalbinden bıçaklayıp öldüren E.B.’nin beş yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan’ı (27) iş yerinde sırtından bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı. E.B.’nin üç yıl cezaevinde kaldıktan sonra iki yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.

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SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞ

Olay, 16 Nisan 2017 tarihinde Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2023 Sokak’ta faaliyet gösteren bir içkili mekanda gerçekleşmişti. Edinilen bilgiye göre, bar sahibi Tolga Arslan (27) ile iş yerinde çalıştırdığı ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mekanda bulunan bıçağı eline alan E.B., patronunu sırtından ve kolundan yaraladı. Ambulansla ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tolga Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın
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