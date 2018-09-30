5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

İbrahim Efe'nin, ticari firmalara kestiği çekler, tefeci olduğu ileri sürülen M.A.’nın eline geçti. M.A.’dan tehditler aldığını iddia eden İbrahim Efe yurt dışına kaçtı. M.A., ise Efe’den 5 yıl önce boşanan, iki çocuklu eski eşi avukat Fatma Bakırcı’nın evine giderek parasını istedi.
Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, M.A.’yı tanımadığını söyleyen Fatma Bakırcı, eski eşinden dolayı kendisine ve çocuklarına zarar verilmesinden korkarak 155’i arayıp ihbarda bulundu. Ancak, telefondaki polisin, “Biz alacak verecek olaylarına karışmıyoruz” dediğini ileri sürdü.
KORUMA TALEBİNDE BULUNDU
Tehditler nedeniyle koruma talebinde bulunduğunu ancak henüz sonuç alamadığını anlatan Bakırcı, şöyle konuştu:
“Bir şikayetin karakoldan savcılığa ulaşması ve savcılığın talimat vermesi günlerce sürebiliyor. Savcılığa şikayet etmeme rağmen henüz bu kişiler bulunmadı, ifadeleri dahi alınmadı. Hukukun hızlandırılması ve bir kadının koruma altına alınması için başına bir şeyin gelmesi mi gerekiyor?”
Eski eşinin yurt dışına kaçtığını, şahısların da iş yerini basarak çalışanları darp edip bazı eşyaları götürdüklerini iddia eden Bakırcı, telefonda yardımcı olamayacağını söyleyen polis memurunu CİMER’e şikayet ettiğini belirtti.
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