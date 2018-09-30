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5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 12:50 | Son Güncelleme

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Fatma Bakırcı, kocası İbrahim Efe'den 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. İnşaat malzemeleri firması sahibi olan İbrahim Efe, döviz kurlarındaki artış sonrasında alacaklılarına ödeme yapamadı.

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

İbrahim Efe'nin, ticari firmalara kestiği çekler, tefeci olduğu ileri sürülen M.A.’nın eline geçti. M.A.’dan tehditler aldığını iddia eden İbrahim Efe yurt dışına kaçtı. M.A., ise Efe’den 5 yıl önce boşanan, iki çocuklu eski eşi avukat Fatma Bakırcı’nın evine giderek parasını istedi.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, M.A.’yı tanımadığını söyleyen Fatma Bakırcı, eski eşinden dolayı kendisine ve çocuklarına zarar verilmesinden korkarak 155’i arayıp ihbarda bulundu. Ancak, telefondaki polisin, “Biz alacak verecek olaylarına karışmıyoruz” dediğini ileri sürdü.

is-adami-kacak

KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Tehditler nedeniyle koruma talebinde bulunduğunu ancak henüz sonuç alamadığını anlatan Bakırcı, şöyle konuştu:

“Bir şikayetin karakoldan savcılığa ulaşması ve savcılığın talimat vermesi günlerce sürebiliyor. Savcılığa şikayet etmeme rağmen henüz bu kişiler bulunmadı, ifadeleri dahi alınmadı. Hukukun hızlandırılması ve bir kadının koruma altına alınması için başına bir şeyin gelmesi mi gerekiyor?”

Eski eşinin yurt dışına kaçtığını, şahısların da iş yerini basarak çalışanları darp edip bazı eşyaları götürdüklerini iddia eden Bakırcı, telefonda yardımcı olamayacağını söyleyen polis memurunu CİMER’e şikayet ettiğini belirtti.

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ibrahim efe fatma bakırcı İstanbul Barosu avukat Tefeci

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu kadının başına bir iş gelse vuranlar kadar suçlu devleti temsil eden emniyet ve adlî personeldir...
dur hele bacım daha ölmemişsin... Yok öyle Türkiye'de ölmeden önce bir şeyler. Önce öleceksin sonra adamlar yakalacanak ve polis "başarılı" olmuş olacak... Biz herkesin kıymetini öldükten sonra biliriz
savcılık yerine akp'ye başvuracaksın
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