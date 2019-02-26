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5 yıl önce çalınan otomobili bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da galericilik yapan Bayram Ayyıldız'ın 5 yıl önce çalınan otomobili Bolu'da polis tarafından bulundu.

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA) İstanbul'da galericilik yapan Bayram Ayyıldız'ın 5 yıl önce çalınan otomobili Bolu'da polis tarafından bulundu. Aradan 5 yıl geçtikten sonra çalınan otomobiline kavuşan Bayram Ayyıldız, Biz araçtan ümidimizi kesmiştik. 5 yıl sonra aracın bulunması bize sürpriz oldu dedi. İstanbul'da otomobil alım-satım işiyle uğraşan Bayram Ayyıldız'ın otomobili 2014 yılının Ekim ayında satış yaptığı oto galeriden çalındı. Çalınan otomobile aynı marka ve modele ait başka bir plaka takıldı. İkiz plakalı çalıntı aracın plakasına 2 ay önce İstanbul'da hız limitini aştığı gerekçesiyle ceza uygulandı. Ceza plakanın asıl sahibine gitti. Aynı marka ve modeldeki otomobilin sahibi, cezaya itiraz edip o tarihte orada bulunmadığını kanıtladı. Aracın ikiz plaka takılmış başka bir otomobil olduğu tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu plaka, il ve ilçe giriş-çıkışlarında bulunan Plaka Tanıma Sistemi'ne çalıntı araç olarak kaydedildi. Çalıntı ve ikiz plakalı aracın 1 ay önce Bolu'dan geçtiği belirlendi. Bunun üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracın bulunması için çalışma başlattı. Otomobil, 2 gün önce Alpagut Mahallesi'nde bulundu. Yapılan incelemede otomobilin evraksız olarak ucuz şekilde başka birine satıldığı belirlendi. Polis otomobili satın alan ve satan kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, durum otomobilin sahibi Bayram Ayyıldız'a haber verildi. 5 yıl önce çalınan otomobilinin bulunmasını sevinçle karşılayan Bayram Ayyıldız, otomobili almak üzere Bolu'ya geldi. Bayram Ayyıldız'a otomobili Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde teslim edildi. Bayram Ayyıldız otomobilinin bulunmasında emeği geçen polislere teşekkür ederek, Araç 2014 yılı 10'uncu ayında çalınmıştı tezgahımızdan. 2 gün önce müjdeli bir haber aldık. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Aracımızın bizzat bulunduğu söylemek için bizi aradılar. Gerekli prosedürlerle ilgili de bilgi verdiler. Evraklarımız hazırdı. Aracımızı teslim almaya geldik. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim için uğraştılar. İnşallah bu vesile ile piyasada bulunan şebekenin ve hırsızlarında da üstesinden gelirler. Diğer hırsızlara da bu ders olsun. Bu bir haktır. Bu insanların hakkıdır emeğidir. İnsanların emeklerine saygılı olsunlar. Halkımızın emeği milli servettir. Büyük bir çabayla, büyük bir operasyonla emniyetimizin aracımızı buldu. diye konuştu. ARAÇTAN ÜMİDİMİZİ KESMİŞTİK Üzerinden 5 yıl geçtikten sonra aracının bulunmasının kendisi için sürpriz olduğunu belirten Ayyıldız, 5 yıl sonra biz araçtan ümidimizi kesmiştik. Dolayısıyla 5 yıl sonra aracın bulunması bize sürpriz oldu. Helal malmış demek ki. Helal kazançmış. Bize tekrar geri döndü. Birilerine haram lokma girmeden aracımıza kavuştuk mutluyuz dedi. Aracını teslim alan Bayram Ayyıldız, otomobiline binip sevinçle kornaya basarak İstanbul'a doğru yola çıktı.

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