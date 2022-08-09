5 yıl önce kaybolmuştu... Yıllar sonra cesedi bulundu! 3 parçaya bölüp gömmüşler

Pendik’te 4 Ağustos Perşembe günü bulunan cesedin 5 yıl önce kaybolan iş insanı Tekin Uğurlu’ya ait olduğu tespit edildi. İddialara göre alacaklı olan Tekin Uğurlu (44) 5 yıl önce kendisine borcu olan arkadaşı M.K ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. İddiaya göre tartışma sonrası M.K, Tekin Uğurlu’yu evine davet etti. M.K’nın evine gelen Tekin Uğurlu burada M.K tarafından öldürüldü. İşlenen cinayet sonrası iddiaya göre M.K’nın eşi D.K, annesi S.K ve babası B.K cinayet sonrası cesedin başını, kol, bacak ve gövdesi parçalayıp 3 torba halinde Pendik’te boş bir araziye gömdü.

5 yıl önce Tekin Uğurlu’nun ailesin kayıp ihbarında bulunmasının ardından soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri gelen bir ihbarla soruşturmayı derinleştirdi. İtiraflarda bulunan ve cesedin gömüldüğü yeri söyleyen kişinin verdiği bilgiler kapsamında cinayet zanlısı M.K’nın eşi D.K, annesi S.K ve babası B.K gözaltına alındı.

İhbar eden kişinin söylediği arazide arama çalışması yapab polis ekipleri, birer metre arayla 3 torba halinde toprağa gömülmüş ceset buldu. Polis ekipleri cesedin kime ait olduğunu belirlemek için DNA örneği alarak Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Yapılan incelemenin ardından cesedin 5 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu'ya ait olduğu tespit edildi. İki çocuk babası Tekin Uğurlu'nun Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) üyesi de olduğu öğrenildi. Öte yandan polisin boş arazideki cesedi arama çalışması kameraya yansıdı.

(DHA)

