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5 yıl önce tekstil fabrikasında kaza geçiren gencin ayağının şişmesiyle hayatı kabusa döndü

02.11.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da yaşayan 30 yaşındaki Uğur Ekin, 5 yıl önce Tekirdağ’da çalıştığı tekstil fabrikasında, yaş kumaş taşırken, kumaş arabasının tekeri kırılıp ayağının üzerine düştü.

5 yıl önce tekstil fabrikasında kaza geçiren gencin ayağının şişmesiyle hayatı kabusa döndü

Bundan dolayı sol ayağının şişmesi sonucu hayatı kabusa döndü. 5 yılda gidilmedik hastane bırakmayan Ekin, yetkililerden yardım bekliyor.

Diyarbakır’da yaşayan 30 yaşındaki Uğur Ekin, 2018 yılında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalıştığı sırada kaza geçirdi. Ekin, ram operatörü olarak gece vardiyasında çalıştığı sırada yaş kumaş taşırken, kumaş arabasının tekeri kırılıp da sol ayağının üzerine düşmesiyle kaza geçirdi. Sabah hastaneye giden Ekin, tedavi altına alındı. Buradan farklı birimlere sevk edilen Ekin, 5 yılda gidilmedik hastane ve doktor bırakmadı. Hiçbir hastane ve doktorda sol ayağında oluşan şişliğe teşhis konulmadığını belirten Ekin, çalıştığı fabrikanın da ihmali olduğunu ileri sürerek hayatının kabusa döndüğünü, hiçbir yerde çalışmadığı için maddi imkansızlıklar yaşadığı aktararak tedavi için ilgililere çağrıda bulundu.

2018 yılında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çalıştığını aktaran Uğur Ekin, bir tekstil firmasının fabrikasında ram operatörü olarak çalıştığını ifade etti. Ekin, “Yaş kumaş taşırken, kumaş arabasının tekeri kırıldığı için ayağımın üzerine düştü. Üzerine düştüğü gibi ayağımı çektim. Gece vardiyasında çalışıyordum. Gece vardiyasında çalıştığım için hastaneye de götürmediler. Sabah geç saatte kendi arabalarıyla beni götürdüler. Devlet hastanesi kayıtlarında hepsi var. Acilden giriş yapıldı, kalp damara sevk edildi. Orada tedavime devam ettim. O günden sonra sağlığımdan dolayı da çalışamıyorum” dedi.

“TEDAVİ OLAMADIĞI İÇİN AYAĞIM BU ŞEKİLDE OLDU”

“Çalıştığım zamanda 1-2 ay çalışmadan sonra hastalanıyorum ve çalışamıyorum” diyen Ekin, “Daha sonra devlet hastanesinden üniversite hastanesine gönderildim. Orada tedaviye devam ettim, sonuç vermedi. Trakya Üniversitesine gittim. Orada da tedavi aldım ama herhangi bir çözüm bulamadık. Çalıştığımda hastalanıyorum bu yüzden engelli raporu çıkardım. Ona da yüzde 36 verildi. Arada 1-2 sene geçti yine rapor çıkartmaya çalıştım bu sefer aynı hastanede raporumu düşürdüler. Herhangi düzgün bir tedavi yok, teşhis yok. Tedavi olamadığı için ayağım bu şekilde oldu. Onun acısını çekiyorum. Doktorlara gidiyorum düzgün bir tedavi önermiyorlar ve bakmıyorlar. Hayatım kabusa döndü. Yetkililerden yardım istiyorum, buna bir çözüm istiyorum” şeklinde konuştu.

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