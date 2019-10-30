HABER

5 yıl sonra böyle, 31'inci kez böyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

Hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Özden (32) Beykoz'da saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Daha önce 30 kez polis tarafından yakalandığı öğrenilen Fırat Özden'in polis kapıyı çaldığında pencere demirini kırarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 2014 yılında hakkında 13 yıl hapis cezası kesinleşen Fırat Özden'in Beykoz civarında bir evde saklandığını tespit etti. Polis bir hafta boyunca yaptığı çalışma sonucu Fırat Özden'in Yeni Mahalle, Birkan Sokak üzerinde bir evde saklandığını tespit etti. Önceki gün gece saat 02.00 sıralarında eve yapılan baskında Fırat Özden pencere demirini kırarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Fırat Özden, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan Fırat Özden'in daha önceden 30 kez polis tarafından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin hakkında kesinleşmiş hapis cezası çıktığından beri kaçak olarak yaşadığı belirlendi.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen Fırat Özden cezasını çekmek üzere Cezaevine teslim edildi.

(DHA)

PARTNER Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup... Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup...
Kablo tamiri için kazılan çukurdan çıkan gaz AFAD ekiplerini alarma geçirdiKablo tamiri için kazılan çukurdan çıkan gaz AFAD ekiplerini alarma geçirdi
Otomobil, köprüden uçtu: 3 yaralıOtomobil, köprüden uçtu: 3 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık fırat özden Beykoz

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İstanbul’da motosikletli magandanın 'tek teker' ve 'makas' terörü kamerada

İstanbul'da 'tek teker' terörü

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul'da silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.