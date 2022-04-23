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  4. 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu! Kaybolan kedi, konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş

5 yıl sonra eski sahibine kavuştu! Kaybolan kedi, konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş

23.04.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya’da 5 yıl önce kaybolan tek gözlü kedi Dexter, açık deniz petrol platformunda bulundu. Helikopterle kurtarılan kedi, açık deniz platformundan alınarak merkeze getirildi. Mikroçipi sayesinde asıl sahibiyle bağlantı kurulan kediye kaybolduğu süre boyunca iyi bakıldığı belirtildi.

5 yıl sonra eski sahibine kavuştu! Kaybolan kedi, konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş

İskoçya’da hayvanları koruma ve kurtarma yardım kuruluşu olarak çalışan İskoç SPCA, dün yaptığı açıklamada “Kedi, son beş yıldır Peterhead Hapishanesi çevresinde başıboş olarak yaşıyordu ve mikroçipini taradığımızda bir sahibi olduğunu ve bu süre zarfında aslında kayıp olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı. Asıl ismi ‘Dexter’ olan kedinin 5 yıldır Peterhead Hapishanesi’nin etrafında yaşadığı ve bir gözünün kör olması sebebiyle çevredekiler tarafından ‘Tek Gözlü Joe’ olarak adlandırıldığı belirtildi.

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MİKROÇİP SAYESİNDE İLK SAHİBİ BULUNDU

SPCA yetkilileri helikopterle kedinin açık deniz platformundan alınarak merkeze getirildiğini mikroçipi sayesinde asıl sahibiyle bağlantı kurulduğunu ifade etti. Açıklamada “Kaybolduğu süre boyunca kendisine iyi bakıldığı için çok mutluyuz, ancak mikroçipinin güncel olması sayesinde onu ilk sahibine kavuşturabildiğimiz için daha da mutlu olduk” denildi. Diğer yandan ilk sahibinin, kedisinin bulunması nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadığı ve "Bir yanlışlık olmasın" diye sorduğu öğrenildi.

(DHA)

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