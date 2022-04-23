5 yıl sonra eski sahibine kavuştu! Kaybolan kedi, konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş

İskoçya’da hayvanları koruma ve kurtarma yardım kuruluşu olarak çalışan İskoç SPCA, dün yaptığı açıklamada “Kedi, son beş yıldır Peterhead Hapishanesi çevresinde başıboş olarak yaşıyordu ve mikroçipini taradığımızda bir sahibi olduğunu ve bu süre zarfında aslında kayıp olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı. Asıl ismi ‘Dexter’ olan kedinin 5 yıldır Peterhead Hapishanesi’nin etrafında yaşadığı ve bir gözünün kör olması sebebiyle çevredekiler tarafından ‘Tek Gözlü Joe’ olarak adlandırıldığı belirtildi.

MİKROÇİP SAYESİNDE İLK SAHİBİ BULUNDU

SPCA yetkilileri helikopterle kedinin açık deniz platformundan alınarak merkeze getirildiğini mikroçipi sayesinde asıl sahibiyle bağlantı kurulduğunu ifade etti. Açıklamada “Kaybolduğu süre boyunca kendisine iyi bakıldığı için çok mutluyuz, ancak mikroçipinin güncel olması sayesinde onu ilk sahibine kavuşturabildiğimiz için daha da mutlu olduk” denildi. Diğer yandan ilk sahibinin, kedisinin bulunması nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadığı ve "Bir yanlışlık olmasın" diye sorduğu öğrenildi.

(DHA)



