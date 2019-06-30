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5 yıl sonra ihbarla ortaya çıkan kadın cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 09:47 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde 5 yıl önce minibüsün Tortum Gölü’ne uçtuğu, Fatma Gürgen'in (46) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili dosya, 'cinayet' şüphesiyle yeniden açıldı.

5 yıl sonra ihbarla ortaya çıkan kadın cinayeti

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Uzundere ilçesinde 5 yıl önce minibüsün Tortum Gölü’ne uçtuğu, Fatma Gürgen'in (46) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili dosya, 'cinayet' şüphesiyle yeniden açıldı. Tuvalet ihtiyacının gidermek için indiğinde minibüsün göle uçtuğunu öne süren Fatma Gürgen'in (46) eşi İsmail Gürgen (70), 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay yeri tespit tutanağında, aracın kontak anahtarının açık, birinci viteste, el freninin inik vaziyette, aracın sağ ön yolcu kapısının açılmadığı ve dış tarafta bulunan kapı kolu ve kilidinin kırık olduğu tespit edildi.
Olay, 1 Aralık 2013 tarihinde Uzundere ilçesinde meydana geldi. İsmail Gürgen ile eşi Fatma Gürgen, Artvin'in Yusufeli ilçesinden Erzurum'a gitmek için yola çıktı. 08 YB 867 plakalı minibüs, Erzurum’un Uzundere ilçesinde Tortum Gölü'ne uçtu. Araçtaki 3 çocuk annesi Fatma Gürgen, hayatını kaybetti. Tuvalet ihtiyacını karşılamak için araçtan indiği sırada minibüsün göle uçtuğunu söyleyen İsmail Gürgen hakkında Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan soruşturma başlatıldı. İsmail Gürgen hakkındaki dosya, takipsizlik kararı verilerek kapatıldı.
İsmail Gürgen'in yeğeni Ferdi Gürgen, 30 Temmuz 2018'de Yusufeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. Gürgen yazdığı ihbar mektubunda, yıllık izin için memleketine tatile geldiğinde yengesi Fatma Gürgen'in kendisini çağırdığını ve "Amcan beni dövüyor ve öldürmek için planlar yapıyor. Tortum Çayı üzerindeki ahşap köprünün üzerinden geçerken altındaki demirleri oynatıp, kaydırarak köprüye eğim veriyor. Üzerindeki tahtaları sökerek geçtiğim esnada düşüp boğulmam için elinden geleni yapıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok tedirginim" dediğini ileri sürdü. Ferdi Gürgen, bu zamana kadar bu ihbarı yapmasının nedeninin amcasının kendisini de öldüreceğinden korkması olduğunu belirtti.
Yeğenin ihbarı üzerine, Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararı, Erzurum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimiği'nce kaldırıldı. Gözaltına alınan İsmail Gürgen, "Eşim, 'arabayı biraz ben kullanabilir miyim?' dedi. Ben de arabayı durdurdum ve tuvaletimi yapmak için çıktım. 'Arabayı şimdi elleme, ben gelince binersin' dedim. Boş bir alanda tuvalet ihtiyacımı giderdikten sonra döndüğünde arabanın göle uçtuğunu gördüm. Ben tuvalet ihtiyacım için gittiğimde eşim, şoför koltuğuna geçip arabayı kullanmaya çalışırken araç düşmüş. Oğlumun, 'babam beni arayarak ben araçtan atladım' şeklindeki sözleri doğru değil. Oğlum biraz saf, ne dediğini bilmiyor" dedi.
Çelişkili ifadeler veren İsmail Gürgen hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yeniden soruşturma yürütüldü ve iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar tarafından hazırlanan iddianame 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 9 çocuk babası İsmail Gürgen'in 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 31 Mart seçimlerinde oy kullanırken Yusufeli'nde gözaltına alınan İsmail Gürgen, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olay yeri inceleme tutanağına yer verilen iddianamede, İsmail Gürgen'in eşinin şoför koltuğuna geçip arabayı kullanmaya çalışırken aracın göle düşmüş olduğunu ifade etmiş ise de, yapılan olay yeri incelemede direksiyonda herhangi bir kan izine rastlanılmadığı ve sol şoför kapısının açık olduğunun tespit edildiği, ayrıca maktule ait kan izlerinin aracın sağ üst köşesinin iç kısmının tavan bölümünde olduğunun tespit edildiği, bu haliyle maktulün şoför koltuğuna geçmediğinin anlaşıldığı ve şüphelinin ifadesinin çelişkili olduğunun anlaşıldığına işaret edildi.
Olay yeri görgü tespit tutanağının incelenmesinde, aracın sudan çıkarıldığı sırada, sürücü kapısının açık olduğu ve dış bükey bir şekilde eğilmiş olduğuna değinilen iddianamede, şüphelinin tuvalet ihtiyacını giderdiğini belirttiği elektrik direğinin çevresinde yapılan incelemede herhangi bir ize veya bulguya rastlanmadığı, aracın kontak anahtarının açık ve birinci viteste, el freninin inik, aracın sağ ön yolcu kapısının açılmadığı ve dış tarafta bulunan kapı kolu ve kilidinin kırık olduğu, şüphelinin aracı park ettiğini belirttiği alanda aracın kendiliğinden hareket etmesine neden olacak bir eğimin olmadığının tespit edildiği vurgulandı.
1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan İsmail Gürgen, suçlamaları kabul etmedi. Gürgen, ihbarda bulunan yeğeni ile arazi paylaşımı nedeniyle husumet olduğunu, bu nedenle o yönde söylemlerde bulunduğunu öne sürdü. Eşi ile 1992 yılında evlendiklerini aktaran Gürgen, eşinin kaza sonucu öldüğünü savundu.
Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından olay yerinde keşif incelemesi yapıldı. Mahkeme Başkanı Server Şimşek, tanıkları dinledi ve sanığa olay günü neler yaşandığını tek tek göstererek anlatmasını istedi. Başkan ile sanık arasında geçen diyalog şöyle:
Sanık: Tuvalet yaptıktan sonra kalktım, baktım araba yok
Başkan: Burası görüyorsun düz zemin, araba nasıl kaymış?
Sanık: Ben tuvalete giderken 'eşim araçla döneyim mi? dedi. Sol tarafa dönmüş
Başkan: Sen nereden biliyorsun sol tarafa döndüğünü, 'tuvalete gitmiştim' dedin
Sanık: Patinaj izine baktım ondan gördüm, iki lastik üzerine gitmiş
Başkan: İki lastik üzerine gittiğini nereden biliyorsun? 'Tuvaletimi yapıyordum, geldiğimde araba yoktu' dedin.
Sanık: İki lastik de suyun içindeydi.
Olay yerinde yapılan keşif sonrası sanık tekrardan tutuklu bulunduğu Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

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