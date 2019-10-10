HABER

5 yıldır aranıyordu mağarada kadın kılığında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

Denizli’de hakkında 7 ayrı suçtan 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 5 yıldır ormanda kadın kılığında bir mağarada yaşadığı iddia edilen şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Denizli’de hakkında 7 ayrı suçtan 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 5 yıldır ormanda kadın kılığında bir mağarada yaşadığı iddia edilen şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Tutuklanarak ceza evine gönderilen şahıs ile İHA muhabiri arasında ise ‘soru sorabilirisin’ ile başlayan ilginç bir diyalog yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, olay Honaz ilçesinde meydana geldi. ‘Uyuşturucu ticareti yapmak, yaralama ve cinsel taciz’ gibi hakkında 7 ayrı suçtan 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak 5 yıldır firari olan Erkan Gümüş (35) isimli şahıs jandarmanın düzenlediği başarılı operasyon ile yakalandı.
Honaz ilçesindeki dağlık bir alanda bir kadının mağarada yaşadığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek bölgede arama çalışması başlattı. Gümüş’ü üzerinde şalvar ve başörtü ile yakalayan ekipler şahsı gözaltına aldı. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında adeta suç makinesi olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Denizli Adliyesi’ne sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Tutuklanan şahıs muhabirden kendisine soru sormasını istedi
Gümüş ceza evine götürülürken kendisini bekleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine ‘soru sorulabilirsin’ deyince muhabirde kendisine ‘pişman mısınız?’ sorusunu yönetti. Bunun üzerine Gümüş, “Ben pişman olacak bir şey yapmadım. Niye derseniz uyuşturucu ticareti yapmadım, suçumun biri de yaralama” dedi.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
MSB: Teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandıMSB: Teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı
Çiftlik evinde üretilen 1 ton nargile tütünü ele geçirildiÇiftlik evinde üretilen 1 ton nargile tütünü ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.