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5 yıldır kabusu yaşıyorlar! Yetkililerden yardım istedi: Sürü halinde ortaya çıkıyorlar, özellikle geceleri...

20.07.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de köyde yaşayan 5 kişilik aile, evlerine giren yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor. 5 yıldır bu sıkıntıyı çektiklerini belirten 3 çocuk annesi Ayşe Oyman, "Sürü halinde ortaya çıkan yılanlar yüzünden çocuklarımın psikoloji bozuldu. Yetkililerden bize destek olmalarını istiyoruz. Komşularımın yardımıyla şu ana kadar evde 100'ün üzerinde yılan çıkarttık" dedi.

5 yıldır kabusu yaşıyorlar! Yetkililerden yardım istedi: Sürü halinde ortaya çıkıyorlar, özellikle geceleri...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çukurca köyünde oturan 5 kişilik aile, evlerine giren yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor. 5 yıldır yılanlarla mücadele ettiklerini belirten 3 çocuk annesi Ayşe Orman, yetkililerden yardım istedi. Yılanların sürü halinde ortaya çıktılarını ifade eden Oyman, "Korkudan evi gezemiyoruz, mutfağa giremiyoruz. Özellikle geceleri yatakların altından, evin odalarından ve dolaplardan yılanlar çıkıyor. Komşularımın yardımıyla şu ana kadar evde 100'ün üzerinde yılan çıkarttık" dedi.

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GECELERİ DAMDAN GİRİYORLAR

Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çukurca köyünde tek katlı toprak evde oturan 5 kişilik Oyman ailesi, havaların ısınması ile ortaya çıkan yılanlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. 3 çocuk annesi Ayşe Oyman, geceleri damdan giren yılanlar nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirtti.

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Ürdünlü adam 33 yıldır yılanlarla aynı evde yaşıyor: AşığımÜrdünlü adam 33 yıldır yılanlarla aynı evde yaşıyor: Aşığım

"5 YILDIR BU SIKINTIYI YAŞIYORUZ"

Gündüzleri çocuklarının eve giremediğini ifade eden Oyman, "Sürü halinde ortaya çıkan yılanlar yüzünden çocuklarımın psikoloji bozuldu. Korkudan evi gezemiyoruz, mutfağa giremiyoruz. 5 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Özellikle geceleri yatakların altından, evin odalarından ve dolaplardan yılanlar çıkıyor. Çocuklarım korkudan evden çıkıyor, akşama kadar da gelmiyor. Yetkililerden bize destek olmalarını istiyoruz. Komşularımın yardımıyla şu ana kadar evde 100'ün üzerinde yılan çıkarttık" dedi.

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Kaynak: DHA

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Hakkari
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