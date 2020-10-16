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5 yıldır kapalıydı! Hereke Kalesi yeniden kapılarını açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 17:47 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hereke Kalesi, 5 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı. 1400 yıllık kale ihtişamıyla tarih meraklılarını ağırlamayı bekliyor.

5 yıldır kapalıydı! Hereke Kalesi yeniden kapılarını açtı

Bizans döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını açtı. 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreninin de yapıldığı etkinlikte, 500'ün üzerinde fotoğraf arasından seçilen Körfez ilçesinde çekilen fotoğraflar sergilendi. Etkinliğe Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ile fotoğraf yarışmasında dereceye giren sanatçılar katıldı.

Hereke Kalesinin Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapıldığını söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Tarihi kalede yaptığımız ilk organizasyon. Yaklaşık bu kalenin yapım çalışması 4-5 yıl sürdü. İlk etkinliğimizi yapmanın sevincini yaşadık. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılmış. Fakat zamanla bu surların tamamı yok olmuş ve tarihin kaybolması söz konusu olmuş. Biz bu tarihi kaleyi tamamladık. 1. Ulusal Fotoğraf Yarışmamızın sergi ve ödül törenini gerçekleştirdik. Çok değerleri sanatçılarımızın çekmiş olduğu 500’ün üzerinde eser yarışmaya katıldı. Bundan sonra da kalemizde etkinliklerimiz sürecek." dedi.

  1. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında ise Murat İbramoğlu birinci, Hasan Zer ikinci, Meryem Özer üçüncü oldu.

1400-yillik-hereke-kalesi-kapilarini-acti_8722_dhaphoto4

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İHA

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