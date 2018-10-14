5 yıldır saçını kendi yıkamayan milyoner kız şoke etti

İngiltere 5 yıldır kendi saçını yıkamadığını söyleyen milyoner genç kızın hayatını konuşuyor.

Milyoner kız herkesi şoke etti

1 / 15 Sacha isimli milyoner kız, bir tv programına katıldı ve ülkenin gündemine oturdu.

2 / 15 Sacha'nın çanta koleksiyonunun tamamı 260 bin lira değerinde.

3 / 15 Sacha katıldığı TV programında fakir bir aileyle zaman geçirdi ve iki taraf da deneyimlerini paylaştı.

4 / 15 Özel aşçısı, kuaförü ve temizlikçisi olan Sacha, yoksul ailelerin nasıl yaşadığını deneyimlemek için katıldığı programda 3 çocuk annesi Juanita ile oldukça zor şartlarda ve az bütçe ile bir süre yaşamaya çalıştı.

5 / 15 Pahalı kıyafetler almayı, partilere katılmayı ve 400 bin lira değerindeki aracı ile tur atmayı seven Sacha, lüks ve ihtişam dolu hayatına bir süre ara verdi.

6 / 15 Sacha, üç çocuk annesi Juanita'nın evine son derece pahalı bir valizle gitti.

7 / 15 Sacha ile tanışan Juanita, genç kızın beş yıldır kendi saçını yıkamadığını ve özel kuaförüne yıkattırdığını öğrenince büyük şok yaşadı.

8 / 15 Aylık makyaj harcamaları yaklaşık 7 bin 200 lira olan Sacha ayda yaklaşık 6 bin 400 lira geçinen Juanita'nın durumunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

9 / 15 Tek bir gecede yemek için bin 800 lira harcayan Sacha için kendisi dahil tüm ailenin 14 liralık makarna ile bir öğün geçirdiğini duyunca inanamadı.

10 / 15 İngiltere'de reyting rekoru kıran program yoksullar ve zenginleri bir araya getirip kısa bir süre birlikte kalmalarını sağlıyor ve iki tarafın da deneyimlerini ekrana getiriyor.

11 / 15 Yoksulların nasıl yaşadığını tecrübe eden Sacha bu süreçte kendi yemeklerini hazırladı, kıyafetlerini ütüledi ve her türlü işini kendi yaptı.

12 / 15 Sacha programın sonunda deneyimlerini paylaştı.

13 / 15 Lüks ve ihtişam içinde yaşayan Sacha, yoksulluk deneyiminin kendisine çok şey kattığını, insanları artık ait olduğu sınıfa göre yadırgamadığını ve idareli harcama yapmayı öğrendiğini söylüyor.

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