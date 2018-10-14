5 yıldır saçını kendi yıkamayan milyoner kız şoke etti

İngiltere 5 yıldır kendi saçını yıkamadığını söyleyen milyoner genç kızın hayatını konuşuyor.
Milyoner kız herkesi şoke etti
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Sacha isimli milyoner kız, bir tv programına katıldı ve ülkenin gündemine oturdu.
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Sacha'nın çanta koleksiyonunun tamamı 260 bin lira değerinde.
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Sacha katıldığı TV programında fakir bir aileyle zaman geçirdi ve iki taraf da deneyimlerini paylaştı.
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Özel aşçısı, kuaförü ve temizlikçisi olan Sacha, yoksul ailelerin nasıl yaşadığını deneyimlemek için katıldığı programda 3 çocuk annesi Juanita ile oldukça zor şartlarda ve az bütçe ile bir süre yaşamaya çalıştı.
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Pahalı kıyafetler almayı, partilere katılmayı ve 400 bin lira değerindeki aracı ile tur atmayı seven Sacha, lüks ve ihtişam dolu hayatına bir süre ara verdi.
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Sacha, üç çocuk annesi Juanita'nın evine son derece pahalı bir valizle gitti.
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Sacha ile tanışan Juanita, genç kızın beş yıldır kendi saçını yıkamadığını ve özel kuaförüne yıkattırdığını öğrenince büyük şok yaşadı.
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Aylık makyaj harcamaları yaklaşık 7 bin 200 lira olan Sacha ayda yaklaşık 6 bin 400 lira geçinen Juanita'nın durumunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.
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Tek bir gecede yemek için bin 800 lira harcayan Sacha için kendisi dahil tüm ailenin 14 liralık makarna ile bir öğün geçirdiğini duyunca inanamadı.
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İngiltere'de reyting rekoru kıran program yoksullar ve zenginleri bir araya getirip kısa bir süre birlikte kalmalarını sağlıyor ve iki tarafın da deneyimlerini ekrana getiriyor.
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Yoksulların nasıl yaşadığını tecrübe eden Sacha bu süreçte kendi yemeklerini hazırladı, kıyafetlerini ütüledi ve her türlü işini kendi yaptı.
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Sacha programın sonunda deneyimlerini paylaştı.
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Lüks ve ihtişam içinde yaşayan Sacha, yoksulluk deneyiminin kendisine çok şey kattığını, insanları artık ait olduğu sınıfa göre yadırgamadığını ve idareli harcama yapmayı öğrendiğini söylüyor.
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