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5 yıldır şehit ailelerinden yemek ücreti almıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

TOKAT'ta lokanta işlemecisi Kemal İspirli (39), 5 yıldır şehit ailelerine ücretsiz yemek ikramında bulunuyor.

5 yıldır şehit ailelerinden yemek ücreti almıyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta lokanta işlemecisi Kemal İspirli (39), 5 yıldır şehit ailelerine ücretsiz yemek ikramında bulunuyor. İspirli, TSK ve Emniyet teşkilatına da yüzde 10 indirim uyguluyor.
Kent merkezinde 6 yıldır lokanta işleten evli ve 4 çocuk babası Kemal İspirli, iş yerini açtıktan kısa süre sonra aldığı kararla şehit ailelerine ücretsiz yemek hizmeti vermeye başladı. İspirli, ayrıca asker ve emniyet personeline de yüzde 10 indirim yaptı. İşletmesinin duvarına da 'Bu iş yerinde şehit ailesine ücretsiz, TSK ve Emniyet Teşkilatına yüzde 10 indirim uygulanır' yazısını astırdı.
İşletmelerinde bu uygulamayı 5 yıl önce başlattıklarını ifade eden Kemal İspirli, "Bu uygulamaya Tokat'tan şehitlerimiz olması ve televizyonlarda gördüğümüz şehit haberlerinden esinlenerek başladık. Bizler yerimizde rahatken, çocuklarımız rahat uyurken birileri bedel ödüyor. Bizim yaptığımız çok küçük bir şey. Biz de onlar için bir kampanya başlattık. Onların yanında her daim olduğumuzu, destek olduğumuzu göstermek istedik. Şehit ailelerimize ücretsiz yemek veriyoruz. Emniyet ve askeri personelimize de indirim sağlıyoruz" dedi. Vatandaşlar ise işletmenin uygulamasından memnun olduğunu belirtti.

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5 yıldır şehit ailelerinden yemek ücreti almıyor5 yıldır şehit ailelerinden yemek ücreti almıyor5 yıldır şehit ailelerinden yemek ücreti almıyor

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