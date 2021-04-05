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  4. 5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu

5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu

05.04.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir otelde çalışan 19 yaşındaki genç, ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söylemesinin ardından deniz kıyısında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

5 yıldızlı otel çalışanı genç başından vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Beldibi Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan Mehmet Büdün (19), Denizli’deki ağabeyine mesaj atarak kendisini öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine kardeşini arayan ancak ulaşamayan ağabey, Mehmet’in Kemer’deki arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi.

SAHİLDE HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

Genci aramak için genellikle gittiği sahil boyunu kontrol eden arkadaşlarından biri, Mehmet Büdün’ü eski Çamdağ Tüneli yanında yoldan 100 metre aşağıdaki sahilde hareketsiz yatarken buldu. Silahla başından vurulmuş haldeki arkadaşını gören genç, hemen 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağılık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışma ve delillerin toplanmasından sonra Büdün’ün cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Cenaze, buradaki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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