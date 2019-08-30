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5 yıldızlı otelde renkli kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Belek turizm bölgesindeki bir otele 26 metre eninde, 33 metre boyunda Türk bayrağı asılırken, otelin havuzuna kırmızı- beyaz 5 bin balon bırakıldı.

5 yıldızlı otelde renkli kutlama

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Belek turizm bölgesindeki bir otele 26 metre eninde, 33 metre boyunda Türk bayrağı asılırken, otelin havuzuna kırmızı- beyaz 5 bin balon bırakıldı. 200'den fazla dansçının gösteri yaptığı kutlamalarda, 10 flyboard sporcusu da havuzda yaptıkları şovla ilgi çekti.
Antalya'nın turizm merkezilerindeki Belek'teki bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, renkli görüntüler oluşturdu. Otelin lobisinde başlayan kutlamalar, havuz başında devam etti. Rengarenk kostümler içinde etkinliklere katılan animatörler, ellerinde Türk bayraklarıyla turistleri selamladı. Bando eşliğinde otel içinde ve havuz kenarındaki korteje turistler de eşlik etti. 10'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı seslendirilen kutlamalarda, otelin yüzme havuzuna bakan cephesine 26 metre eninde, 33 metre boyunda Türk bayrağı asıldı. Bayrağın asılmasıyla seyir terasından havuza, kırmızı- beyaz 5 bin balon bırakıldı. Havuzdaki turistlerin üzerine dökülen balonlar görsel şölen oluşturdu.
DANS GÖSTERİSİ
200'den fazla dansçının gösteri yaptığı kutlamalarda, 10 flyboard sporcusu da havuzda yaptıkları şovla ilgi çekti. Flyboard gösterisini izleyen tatilciler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak gösteriye eşlik etti.
'YENİ BİR REKOR KIRDIK'
Otel Genel Müdürü Enis Özsinan, zafer coşkusuna tatilcileri de ortak etmek istediklerini bu nedenle de programı düzenlediklerini söyledi. Kutlamalar kapsamında 10 flyboard sporcusunun da gösteri yaptığını kaydeden Özsinan, "Çin'de bir havuzda aynı aynada 8 sporcu gösteri yapmıştı. Biz burada sporcu sayısını arttırarak yeni bir rekor kırdık" dedi.

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