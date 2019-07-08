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5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde yangın -2

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 21:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde yangın çıktı.

Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, otelin odalarına sıçramadan söndürüldü. Bazı turistler, oda balkonlarından yangın anını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin jeneratör dairesinde, saat 16.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, otel yönetimi, odaları kısa sürede tahliye etti. Olay yerine yakın bölgedeki Kemer Belediyesi'ne ait su tankeriyle alevlere müdahale edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı jeneratör dairesinde hasar meydana geldiği belirtildi. Otelde kalan bazı turistler ise oda balkonlarından yangın anını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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