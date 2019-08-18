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5 yıldızlı otelin müdürleri sahil ve denizde temizlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 19:43 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde beş yıldızlı otelin genel müdür, kısım müdürleri ve şefleri sahil temizledi, denizden çift kişilik yatak, çöp bidonu çıkardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü, kısım müdürleri ve şefleri, temizlik ekipleri ile birlikte sahil ve denizde temizlik yaptı.

Siteler Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin genel müdürü, kısım müdürleri ve şefleriyle Adaağzı Mahallesi'nde sahil ve deniz temizliği yaptı.

Otel çalışanlarına Marmaris Belediyesi temizlik ekiplerinin de destek verdiği sahil ve deniz temizliğinde, şişe, poşet, atık yiyecek, pet şişe, izmarit, kağıt, peçete gibi birçok çöpün yanı sıra çift kişilik yatak, çöp kovası denizden çıkarıldı.

Sahil ve denizden bir kamyon çöp toplanırken, çadırlarda kalan vatandaşlar da çevreyi kirletmemeleri gerektiği konusunda uyarıldı.

Mavi bayraklı 5 yıldızlı otelin kalite müdürü Ebru Tuncelli Manav, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi otellerinin sahilinin temiz olmasıyla yetinmeyip kamp alanı gibi kullanılan sahillerde yoğun ve kalabalık bir bayram sonrasında temizlik yaparak farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Çevre farkındalığı için belediye ile iş birliği içinde kamp alanı, deniz ve sahilde temizlik yaptıklarını belirten Tuncelli Manav, "Marmaris dünyanın incisi, biz de otel olarak Marmaris’in incisiyiz. Çevre ile ilgili çok ödülümüz var. Biz bize yakışanı yaptık. Sadece sahilimizin temiz olmasının bir anlamı yok. Oteldeki bütün şeflerimizi müdürlerimiz bu temizliğe katıldı. Doğal güzelliğimizi kirletmeyin." diye konuştu.

Otel personelince kamyona yüklenilen çöpler, temizlik ekiplerince çöp depolama alanına götürüldü.

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deniz Marmaris sahil temizlik

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