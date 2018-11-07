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5 yıllık banliyö treni hasretinin bitmesine 2 ay kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 09:27 | Son Güncelleme

HALKALI-GEBZE arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

5 yıllık banliyö treni hasretinin bitmesine 2 ay kaldı

Ali AKSOYER-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) HALKALI-GEBZE arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 90'u tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan projenin bu yılın sonunda İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı. Proje tamamlandığında günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmarayla entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.

İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı, 19 Haziran 2013'te yapılan son seferinin ardından kapatılmıştı. Eşzamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

YÜZDE 90'ı TAMAMLANDI

2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerin de kullanacağı bir hat daha eklendi. Hattaki yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Hat boyunca trenlerin bakım ve onarımlarının yapılacağı yerlerin yapım çalışmaları da hızla sürüyor

YIL SONUNDA HALKIN KULLANIMINA AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın bu yılın sonunda hizmete açılacağını duyurduğu hatta istasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından testlere başlanacak.. Bu çalışmaların da tamamlanmasının ardından proje yıl sonunda halkın kullanımına açılacak.Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 İstasyonun bulunacağı Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy’den Bostancı’ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

(FOTOĞRAF)

5 yıllık banliyö treni hasretinin bitmesine 2 ay kaldı5 yıllık banliyö treni hasretinin bitmesine 2 ay kaldı5 yıllık banliyö treni hasretinin bitmesine 2 ay kaldı5 yıllık banliyö treni hasretinin bitmesine 2 ay kaldı

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