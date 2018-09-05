5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Tutuklu sanık Halaç, terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Herhangi bir terör örgütüyle irtibatım ve bağlantım yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık F.K, savunmasında suçlamaları kabul etmedi ve yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle çalışması gerektiğini belirterek, "ev hapsi"nin kaldırılmasını talep etti.

Başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Aydın İmamoğlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, Cumhurbaşkanlığı adına avukat Hülya Aşkın Özmermer hazır bulundu.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Uğur Halaç, başka dosyadan tutuklu bulunan Aydın İmamoğlu ile tutuksuz sanık F.K. ve avukatları katıldı.

Başkan Durmaz, İ.C'nin ifadesinde "Sanık Uğur Halaç, 2013 yılında mezun olan kişi, cemaat evinde kalıyor, Malatya'ya tayin oldu, sonra ne oldu bilmiyorum." şeklinde beyanda bulunduğunu belirterek, sanığa söz hakkı verdi.

Uğur Halaç, iddiaları kabul etmeyerek, Malatya'da hiç görev yapmadığını öne sürdü.

Tutuksuz sanık A.İ. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Halaç'ın tutukluluk halinin devamına, F.K'nin "ev hapsi" şeklindeki adli kontrolünün haftada bir imza atma şeklinde değiştirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

