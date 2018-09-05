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5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin ana dosyadan ayrılan davada, biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin ana dosyadan ayrılan davada, biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Uğur Halaç, başka dosyadan tutuklu bulunan Aydın İmamoğlu ile tutuksuz sanık F.K. ve avukatları katıldı.

Başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Aydın İmamoğlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, Cumhurbaşkanlığı adına avukat Hülya Aşkın Özmermer hazır bulundu.

Sanık F.K, savunmasında suçlamaları kabul etmedi ve yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle çalışması gerektiğini belirterek, "ev hapsi"nin kaldırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Halaç, terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Herhangi bir terör örgütüyle irtibatım ve bağlantım yoktur. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın, "İ.C. ile O.Ç'yi tanıyor musun?" sorusuna Halaç, "Samimiyetim yoktur, 450 kişilik kurs taburundan ismen tanıyorum." cevabını verdi.

Başkan Durmaz, İ.C'nin ifadesinde "Sanık Uğur Halaç, 2013 yılında mezun olan kişi, cemaat evinde kalıyor, Malatya'ya tayin oldu, sonra ne oldu bilmiyorum." şeklinde beyanda bulunduğunu belirterek, sanığa söz hakkı verdi.

Uğur Halaç, iddiaları kabul etmeyerek, Malatya'da hiç görev yapmadığını öne sürdü.

Tutuksuz sanık A.İ. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Halaç'ın tutukluluk halinin devamına, F.K'nin "ev hapsi" şeklindeki adli kontrolünün haftada bir imza atma şeklinde değiştirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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15 Temmuz'daki darbe girişimi 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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