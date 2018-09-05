5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında asker olduğunu belirten Ş.A, "Bizi yemekhanede içtima alanında topladılar. İrfan Mızrak (tutuksuz sanık eski yüzbaşı) konuşma yaparak, 'ordu yönetime el koymuştur. Bu işin şakası yoktur. İkinci emre kadar bekleyin' dedi. Saat 03.00'ten sonra tekrar koğuşlara çekildik. Biz o gece silahlı bekledik ancak şarjörler verilmemişti. Sürekli sınıra gittiğimiz için zaten biz her zaman hazırlıklı bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Başka suçtan tutuklu bulunan Ş.A, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanarak tanık sıfatıyla dinlendi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Zengin, İbrahim Çalımlı ve Yücel Şahbaz ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

"Sanık Mızrak'ın darbeye yönelik eylemleri var mıydı?" sorusuna da tanık Ş.A, "FETÖ'cü olduklarını düşünmüyorum ama o an sanki devlet elden gidecekti, saf alacak gibi durumları hoşuma gitmedi. Bizi sokağa çıkarmamaları iyi bir şeydi. İsteselerdi çıkarırlardı ancak çıkarmadılar." şeklinde yanıt verdi.

Sanık Mızrak, tanığın gerçekleri söylemediğini ve askerliği döneminde hakkında soruşturma yürüttüğü için aleyhe beyanda bulunduğunu öne sürerek suçsuz olduğunu savundu.

Tutuklu sanıklardan Hüseyin Zengin de suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

İbrahim Çalımlı ise savunmasında, "Bu örgüt ByLock sistemine girmeyenleri girmiş gibi göstererek binlerce mağdur insan yaratmıştır. Ankesör için de mağduriyet yaşatmıştır. Suçsuzum." diye konuştu.

Yücel Şahbaz, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, sanık Yücel Şahbaz'ın ankesör bilgilerinin netleşmemiş olması nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.