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5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin ana dosyadan ayrılan davada, tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin ana dosyadan ayrılan davada, 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada Cumhurbaşkanlığı adına avukat Hülya Aşkın Özmermer hazır bulundu.

Sanıklar, darbe girişiminde bulunmadıklarını ve herhangi bir terör örgütüne üye olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Melih Kaya ve Emir Erkılıç'ın dosyasını ayrılarak haklarındaki adli kontrol kararlarının devamına karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklar Bayram Maşa, Ahmet Akdaş, Servet Karadağ, Tarık Çaydere, Egemen Şener, Koray Ersoy ve Fahrettin Şahin'in beraatine hükmetti.

Duruşma ayrılan dosya yönünden ertelendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlı'ğında yaşanan eylemlere yönelik 36 sanığın yargılandığı davada, dönemin tugay komutanı Murat Soysal ile kurmay başkanı Hakan Çınar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırılmış, diğer sanıkların dosyası da 5 ayrı dosyaya ayrılmıştı.

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15 Temmuz'daki darbe girişimi 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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