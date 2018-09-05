HABER

5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin ana dosyadan ayrılan davada, 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi - Eski teğmene "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin ana dosyadan ayrılan davada, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hamit Bilgin, Yüşa Bölen ile tutuksuz sanıklar Hakan Yazılıtaş, Engin Kaykı, Gıyasettin Çalışkan ve avukatları katıldı.

Duruşmada Cumhurbaşkanlığı adına avukat Hülya Aşkın Özmermer hazır bulundu.

Tanık İ.V. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanarak, "2014 yılında mezun olduktan sonra, 2015 yılının ortasına kadar Yüşa Bölen ile aynı evde kaldık. Evde ayrıca Y.B, D.Ö. de vardı. Evin sorumlusu Hamza kod isimli biriydi. Gerçek ismini bilmiyorum. Bu evde namaz kılınıyordu ve FETÖ elebaşının kitapları okunuyordu. Ev sorumlusuna maaşın beşte birini veriyorduk. Evde kalan herkes verdi." şeklinde beyanda bulundu.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın söz hakkı verdiği sanık Bölen, tanığın yalan söylediğini öne sürdü.

İfadesine devam eden tanık İ.V, "Evde kalan diğer kişileri dinlerseniz benim söylediğim bilgilerin aynısına ulaşırsınız. Sanık inkar ederek kurtulmayı düşünüyor sanırım ancak bunların gerçek yüzünü gördükten sonra ben kendi adıma ayrıldım." diye konuştu.

Sanık Bölen, tanıkla aynı evde kaldığını kabul ederek, "Ben bu evde kaldığımı inkar etmiyorum. Bu evin örgüt evi olmadığını söylüyorum. Bu evde 1,5 ay kaldım ancak tanıdığın yalanını ispat edecek durumda değilim. Beraatimi talep ederim." dedi.

Tutuklu sanık Hamit Bilgin, uzun süredir cezaevinde kaldığını belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanıklar da darbe girişimiyle ve terör örgütüyle herhangi bir bağlantıları olmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, eski üsteğmen Yüşa Bölen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar Hakan Yazılıtaş, Engin Kaykı ve Gıyasettin Çalışkan hakkında beraat kararı veren heyet, tutuklu sanık Bilgin'in dosyasının ayrılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ayrılan dosya yönünden duruşma ertelendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşanan eylemlere yönelik 36 sanığın yargılandığı davada, dönemin tugay komutanı Murat Soysal ile kurmay başkanı Hakan Çınar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırılmış, diğer sanıkların dosyası da 5 ayrı dosyaya ayrılmıştı.

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
Hayali deniz subayı olmaktı, lösemiye yenik düştüHayali deniz subayı olmaktı, lösemiye yenik düştü
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz'daki darbe girişimi 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

İlginizi Çekebilir

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

Diğer Haberler
Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.