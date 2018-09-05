5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Tanık İ.V. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanarak, "2014 yılında mezun olduktan sonra, 2015 yılının ortasına kadar Yüşa Bölen ile aynı evde kaldık. Evde ayrıca Y.B, D.Ö. de vardı. Evin sorumlusu Hamza kod isimli biriydi. Gerçek ismini bilmiyorum. Bu evde namaz kılınıyordu ve FETÖ elebaşının kitapları okunuyordu. Ev sorumlusuna maaşın beşte birini veriyorduk. Evde kalan herkes verdi." şeklinde beyanda bulundu.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hamit Bilgin, Yüşa Bölen ile tutuksuz sanıklar Hakan Yazılıtaş, Engin Kaykı, Gıyasettin Çalışkan ve avukatları katıldı.

İfadesine devam eden tanık İ.V, "Evde kalan diğer kişileri dinlerseniz benim söylediğim bilgilerin aynısına ulaşırsınız. Sanık inkar ederek kurtulmayı düşünüyor sanırım ancak bunların gerçek yüzünü gördükten sonra ben kendi adıma ayrıldım." diye konuştu.

Sanık Bölen, tanıkla aynı evde kaldığını kabul ederek, "Ben bu evde kaldığımı inkar etmiyorum. Bu evin örgüt evi olmadığını söylüyorum. Bu evde 1,5 ay kaldım ancak tanıdığın yalanını ispat edecek durumda değilim. Beraatimi talep ederim." dedi.

Tutuklu sanık Hamit Bilgin, uzun süredir cezaevinde kaldığını belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanıklar da darbe girişimiyle ve terör örgütüyle herhangi bir bağlantıları olmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, eski üsteğmen Yüşa Bölen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar Hakan Yazılıtaş, Engin Kaykı ve Gıyasettin Çalışkan hakkında beraat kararı veren heyet, tutuklu sanık Bilgin'in dosyasının ayrılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ayrılan dosya yönünden duruşma ertelendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşanan eylemlere yönelik 36 sanığın yargılandığı davada, dönemin tugay komutanı Murat Soysal ile kurmay başkanı Hakan Çınar, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırılmış, diğer sanıkların dosyası da 5 ayrı dosyaya ayrılmıştı.

