50,000 Euro’luk Galaxy Note 9!

Samsung 9 Ağustos‘ta beklendiği gibi yeni nesil Note’u piyasaya sürdü. Ülkemize 6500 TL’lik fiyattan giriş yapan modelin Corning Gorilla Glass destekli arka cam paneli bulunuyor ve oldukça şık bir görüntüye sahip olduğunu söylersek yanılmayız. Buna karşın, Rus bir “lüks” telefon şirketi işi iyice abartmış.

Gösteriş meraklılarına yönelik hazırlanan tasarımda Note 9 tam bir kilogramlık saf altını sırtında taşıyor. Elbette işin sadece gösteriş kısmı düşünüldüğü için telefonun ağır olup kullanımda zorluk çıkarması kimsenin umurunda olan bir şey değil.

Şirket altının üzerinde birtakım şekil ve logoları da dilerseniz basabiliyor. Bu basımlar için 3000 euro’luk ücret talep ediliyor ancak telefonun yanında bu paranın lafı edilmez!

Zira cihaz bahsettiğimiz 128 GB haliyle yaklaşık 50,000 €. 512 GB versiyonunu isterseniz 250 euro gibi çok komik bir fiyatı daha ödemeniz gerekiyor.

Her sene görmeye alıştığımız bu tarz ilginç tasarımlar genellikle Arap müşterilerin ilgisini çekiyor.

Galaxy Note 9 ve Galaxy Note 8 karşılaştırması

