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50 bin kadın aile içi şiddet kurbanı

08.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

BM raporuna göre 2017 yılında 50 bine yakın kadın ve kız çocuğu partnerleri ya da aile fertlerince öldürüldü.

50 bin kadın aile içi şiddet kurbanı

Viyana'daki BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) kadın ve kız çocuklarına uygulanan şiddete dair raporunu açıkladı. Rapora göre 2017 yılında 50 bine yakın kadın ve kız çocuğu partnerleri ya da aile fertlerince öldürüldü. 2017 yılında dünya genelinde toplam 87 bin kadın cinayete kurban gitti. Bu kadınların birçoğunun "mevcut ya da eski partnerleri ya da babaları, erkek kardeşleri, anneleri, kızkardeşleri ya da başka aile fertlerince rolleri ya da sosyal konumları nedeniyle öldürüldüğü" belirtildi.

Raporda kadınların mevcut ya da eski partnerleri tarafından öldürüldüğü vakalarda cinayetin çoğu zaman spontan gerçekleşmediği, bu kadınların uzun süreli şiddetin sonunda öldürüldüğü tespitine yer verildi. Söz konusu çalışmada cinayetlerin işlenme nedenleri arasında kıskançlık ve ayrılma korkusunun önemli bir rol oynadığı belirtilerek, 2012 yılında işlenen kadın cinayetleri ile bir kıyaslama yapıldı ve kurban sayısında o döneme oranla artış olduğu kaydedildi.

En fazla ev içi şiddet Asya'da

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi kıtalar arasında bir kıyaslamaya giderek en çok ev içi şiddet ve cinayetin Asya'da yaşandığını kaydetti. 2017 yılında Asya kıtasında 20 bin kadın ve kız çocuğunun partnerleri ya da aile fertlerince öldürüldüğü belirtilirken, bu rakam Afrika'da 19 bin, Amerika kıtasında 8 bin, Avrupa kıtasında ise 3 bin olarak açıklandı.

Rapora göre 2017 yılında dünya genelinde toplam 464 bin insan cinayete kurban gitti. 2017'de cinayet ve kasten insan öldürme suçlarından ölenlerin sayısının, silahlı çatışmalarda ölenlerin sayısından daha yüksek olduğu vurgulandı. BM raporunda silahlı çatışmalarda ölenlerin sayısı 89 bin olarak açıklandı.

dpa / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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