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50 bin kişi beklenen 'GezginFest Van' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

DOĞU'nun ilk ve tek gençlik müzik festivali olma özelliğine sahip 'GezginFest Van', doğa ve kamp tutukunları ile müzikseverlere kapılarını açtı.

50 bin kişi beklenen 'GezginFest Van' başladı

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA / VAN,(DHA)- DOĞU'nun ilk ve tek gençlik müzik festivali olma özelliğine sahip 'GezginFest Van', doğa ve kamp tutukunları ile müzikseverlere kapılarını açtı.
Üç gün sürecek olan, 22 sanatçı ve grubun sahne alacağı, bölgenin ilk ve en büyük gençlik festivali 'GezginFest Van' Gevaş ilçesi Van Gölü sahilinde saat 12.00 itibariyle doğa ve kamp tutkunlarına, müzikseverlere kapılarını açtı. Festivalde konserler dışında oyunlar, atölyeler, film gösterileri, geri dönüşüm atölyesi, su savaşı, kütüphane, açık mikrofon, yoga, pilates, meditasyon, sabah sporu, robot şov, jonglör atölyesi, ateş gösterisi, baloncuk partisi, lunapark, school of samba, gencer savaş ile ritim atölyesi ve jam session sahnesi gibi etkinlikler de yer alıyor.
Yoğun katılımın olduğu festivalin ilk gününde, 150 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek etkinlikte doğaseverler, müzik tutkunları festivalin olduğu alana ulaşmanın ve kamp kurmanın telaşını yaşadı. Festivalde, jandarma ve özel güvenlik de hem karadan hem denizden güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu alanda bilet satışları da halen devam ediyor.
Etkinlik alanında işini erkenden bitirip kamp kuran doğaseverler ve müzik tutkunları gün boyu sürecek konserler öncesi festival alanında Van Gölü'nün serin sularında yüzmeyi de ihmal etmedi. Festivalde Athena, Teoman, Selda Bağcan, Kardeş Türküler, Ezhel, Manga, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Melek Mosso, Can Bonomo, Sena Şener, Shantel, Emir Can İğrek, Fatma Turgut, Yener Çevik, Kurtalan Ekspres, Gazapizm, İlyas Yalçıntaş gibi grup ve sanatçılar bir araya gelecek. Ayrıca Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü İranlı müzisyen Mohsen Nomjoo da festivalde sahne alacak.

FOTOĞRAFLI

50 bin kişi beklenen 'GezginFest Van' başladı50 bin kişi beklenen 'GezginFest Van' başladı50 bin kişi beklenen 'GezginFest Van' başladı50 bin kişi beklenen 'GezginFest Van' başladı

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