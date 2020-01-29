50 bin kişiye patenle kaymayı öğretti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da 68 yaşındaki Eren İltir, 16 yıldır süs havuzları, oyun parkları ve yapay gölü doğal buz pateni pistine dönüştürerek, buz hokeyi ve hız pateni sporunun yayılmasına katkı sağladı. 60 yıldır buzun üzerinde olduğunu belirten İltir, bugüne kadar gruplar halinde yaşları 3 ile 50 arasında değişen yaklaşık 50 bin kişiye patenle kaymayı öğrettiğini söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yüzme ve buz pateni eğitmeni olarak 2004 yılında emekli olan Eren İltir, 16 yıldır merkez Yakutiye ilçesindeki kış sporları için özveriyle çalışmalar yürüttü. İltir, ilçede oyun parklarında ya da Havuzbaşı'nda Atatürk heykelinin önündeki süs havuzunda bu yıl da Büyükşehir Belediyesine ait Olimpiyot Parka'taki 12 bin metrekare genişliğindeki yapay gölü kış geceleri itfaiye ve kendi imkanları ile su doldurarak dondurup piste dönüştürdü. Kış mevsimi boyunca doğal buz paten pistinde eğitim veren İlter, çocuk ve gençlere buz pateniyle kaymanın inceliklerini öğretiyor. Yıllardır kış mevsiminde buz pistine çevirdiği alanlarda, binlerce kişiye patenle kaymayı öğreten evli 2 çocuk babası Eren İltir, son 6 yıldır bu işi Büyükşehir Belediyesi koordinesinde ücretsiz olarak sürdürüyor.

ARALARINDA MİLLİ SPORCULAR ÇIKTI

Erzurum'da yaşayanları 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'dan önce buz sporları ile süs havuzunda veya oyun parklarında yaptığı doğal buz pistlerinde tanıştırdığını ifade eden Eren İltir, şunları söyledi:

"Oğlum Serdar İltir'e küçük yaşlarında süs havuzunda patenle kaymayı öğrettim. 2015 yılında Erzurum'da düzenlenen ve dünyanın en hızlı 160 sporcusunun katıldığı Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası 6'ncı Ayak Yarışlarının B Finalinde 7'nci oldu. Bu yıl havuzbaşından önce bediyenin Olimpiyat Parkı'nda yapay gölü buz pistine çevirdik. Yaşları 3 ila 50 arasında değişen herkese patenle kaymayı öğrettim. Bu işin sevdalısıyım. Burada yetişen bir çok çocuk milli takıma girdi. Hatta antrenörlük yaparak bu işi meslek edinenler oldu. Şimdi süs havuzuna Iraklı, Suriyeli ve Afganistanlı çocuklar da gelmeye başladı. Karın, buzun içinde büyüyen Doğulu çocuklar çok yetenekli. Bunların elinden tutan olsa sürat pateni, körling ve buz hokeyinde bizi kimse geçemez. Bugün süs havuzunda yetiştiğim oğlum gibi birçok milli sporcu var. Gençlerimize sahip çıkmamız gerek. Onlar bizim geleceğimiz. Ayrıca devletimiz 2011'de Erzurum'a büyük yatırımlar yaptı. Buz hokeyi salonları burada yetişenler sayesinde dolup, taşıyor. 68 yaşındayım. Bunun 60 yılı buzun üzerinde geçti. 8 yaşında iken ayağımım altına demir koyar karda buzda kayardım."

HERŞEY ÜCRETSİZ

Erzurum Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmel Dal, 2014 yıldan itibaren açtıkları yaz ve kış okullarında ögrencilere kayak, buz pateni, tenis, futbol ve yüzme gibi birçok dalda eğitim verdiklerini belirtti. Havuzbaşında verilen buz pateni eğitimini mesire alanı olan Olimpiyat Parkı'ndaki yapay göle taşıdıklarını ifade eden Dal, "Bu göl 12 bin metre kare bir alana sahip. Yani 5 tane buz pateni alanı genişliğinde. Buraya gelen başta çocuklar olmak üzere herkese ücretsiz eğitim veriliyor. Erzurum bir kış sporları merkezi olduğu için her çocuğun spor yapmasını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

