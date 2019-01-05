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50 bin lira değerindeki güvercinleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da toplam değerleri 50 bin lira civarında olduğu belirtilen 12 cins güvercini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 kişiden 2'si tutuklandı.

50 bin lira değerindeki güvercinleri çalan 2 şüpheli tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da toplam değerleri 50 bin lira civarında olduğu belirtilen 12 cins güvercini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Antalya'da bir kamu hastanesinde görev yapan uzman doktor, Fatih Polis Merkezi'ne başvuru, kendisine zincir otellerin sahibi bir turizmci tarafından hediye edilen cins güvercinlerin Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki kümesinden çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Onlarca kamerayı inceleyen ekipler, hırsızların çöpten geri dönüşüm maddesi toplayan Suriye uyruklu Muhammed Sugniy, Mahmood Green ve 18 yaşından küçük olan İ.B. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Çalınan güvercinler sahibine teslim edilirken, adliye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Sugniy, Mahmood Green tutuklanırken, İ.B. ise serbest bırakıldı.
Toplam değerinin 50 bin lira civarında olduğu kaydedilen güvercinlerin, Sivas ve Kocaeli'nin yerel kuşları olduğu ifade edildi.

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