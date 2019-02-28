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50 bin liralık güvercinlerine gözü gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:17 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta 20 yıldır güvercin besleyen Rahmi Yetik, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in de beslediği 50 bin liraya alıcı bulan 'Miro' cinsi 28 güvercinine gözü gibi bakıyor.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta 20 yıldır güvercin besleyen Rahmi Yetik, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in de beslediği 50 bin liraya alıcı bulan 'Miro' cinsi 28 güvercinine gözü gibi bakıyor. Yetik, bakımlarını yapıp, yakından ilgilendiği güvercinlerini Mart ayında kentte ilk kez düzenlenecek festivale hazırlıyor. Şırnaklı Rahmi Yetik, bir dönem Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in de beslediği 'Miro' cinsi güvercinlere gözü gibi bakıyor. Çifti 50 bin liraya alıcı bulan güvercinlerin bakımlarını özenle yapıp, yakından ilgilenen Yetik, hayvanlarını 9 Mart'ta yapılacak kentte ilk kez düzenlenecek festivale hazırlıyor. 'ÇOCUĞUMUZA YEDİRMEDİĞİMİZİ BU KUŞLARA YEDİRİYORUZ' Şırnak'ta düzenlenecek Güzeller Güzeli Görseli Festivali'ne Türkiye'den birçok güvercinseverin katılacağını anlatan Rahmi Yetik, 81 ilden gelecek katılımcıların güvercinlerini sergileyip, satışını sağlayabileceğini söyledi. 20 yıldır hobi amaçlı 'Miro' cinsi güvercinleri beslediğini ifade eden Yetik, "Bu kuşları Irak'tan getiriyorlar. Musul kuşu da deniliyor. Bu ırkı daha önce sadece Saddam Hüseyin besliyordu. Ama şu anda Türkiye'nin her yerinde besleniyor. Bu ırkın yağlı, parlak olması gerekiyor. Bu kuşun ırkı ile oynadılar. Değişik türler çıkardılar. Ama ben halen saf kan besliyorum. Saf kan 'Miro' dışında kuşlarla ilgilenmiyorum. Merak etmiyorum. 20 yıldır bu ırk kuş sadece bende var. Çocuğumuza yedirmediğimizi bu kuşlara yediriyoruz. Gerçekten çok zor şartlar altında yetiştiriyoruz. Kuş beslemek bizim hobimiz, sevdamızdır. Biz kahvelere gitmiyoruz. Kuş sanatları ortamları dışında bir yere takılmıyoruz. Çifti şu an 50 bin liraya alıcı buluyor" dedi.

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