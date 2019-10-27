50 bin metrekare üzerinde sanat

Binada kurulması planlanan müzede Aşık Veysel'in bağlamasından, Hikmet Şimşek'in batonu ve papyonu, İsmet İnönü'nün koltukları ve özel bir ses düzeniyle Atatürk'ün yatı Savarona'dan getirilen piyano da sergilenecek.

Mimar Şefik Birkiye tarafından tasarlanan, dış cephesi Selçuklu mimarisinden izler taşıyan konservatuvar iki binadan oluşuyor. Orta öğretim ve lisede eğitim gören 225 öğrenci ile lisans yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 460 öğrencinin sınıfları farklı binalarda yer alıyor. Çok sayıda öğrenci çalışma odası ve dans stüdyosuna da ev sahipliği yapan binada, 611 koltuklu konser salonu ile oda müziği orkestra salonu da yer alıyor.

"Burası bir kuyruklu piyano ve etrafından ders yapılacak büyüklükte düzenlenmiş, ses geçirmez fevkalade güzel konser salonu yemekhanesi ve yatakhanesi olan bir binaydı." diyen Ekber, zamanla öğrenci sayısının arttığını ve binaya sığılmadığı için Beşevler semtine taşındıklarını anlattı.

Ekber, konservatuvar binası olarak inşa edilmişse de buranın ihtiyaçlarını karşılamadığını ve bir konser salonunun bile bulunmadığına değinerek, "Provaları okulda yapıyor, konserlerimizi Sıhhiye Kampüsü'ndeki salonda veriyorduk. Prova her şeyi denetlediğimiz yerdir. Başka bir yerde prova yapıp başka bir yere konsere gidince çok da sağlıklı olmuyor. Biz Beşevler binamızı 35 sene boyunca bir konservatuvara benzetmek için uğraştık." değerlendirmesinde bulundu.

Beytepe Kampüsü'ndeki inşaata başlamadan önce tüm ana sanat dallarına ihtiyaçlarının sorulduğunu ve yeni binanın büyük ölçüde bu doğrultuda yapıldığını anlatan Ekber, şunları kaydetti:

"Burada bütün imkanlarımız mevcut. Geniş odalarımız, akustiği fevkalade güzel bir konser salonumuz var. Binanın tüm sistemleri ileri teknoloji ürünü. Beytepe'de olmaktan, kampüsün içinde yer almaktan mutluyuz. Güzel katkısı var. Her hafta verdiğimiz konserlere tüm öğrenciler geliyor. Öğrencilerimiz, kampüsün çeşitli alanlarında birden enstrümanlarını çıkarıp sürpriz konserler yapmayı planlıyor. Çocuklarımız yeteri kadar çalışma odasına sahip olmaktan memnun. Orkestramız da çok mutlu; 'Prova yaptığımız salonda konser veriyoruz' diyorlar."

