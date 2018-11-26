"50 bin pancar üreticisi mağdur"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Pancar üreticisi, başlayacak kar yağışıyla pancarlarını sökemeyeceğini anladığı için zarar etmeyi bile düşünmeden mecburen pancarı söküp boş bulduğu yere dökerek çare arıyor. Satılan şeker fabrikalarının bulunduğu illerdeki yaklaşık 50 bin pancar üreticisi, ne yazık ki bu şekilde mağdur olmuş durumda." dedi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pancar üreticisinin sorunlarını ve buna yönelik eleştirilerini dile getirdi.

AK Parti'nin şeker pancarı ve şekere yönelik politikalarını eleştiren Köksal, nişasta bazlı şeker lobisinin, Türkiye'ye 2 milyar doların üzerinde katma değer sağlayan şeker üretiminden devletin elini çektirip ülkeyi dışa bağımlı hale getirmek istediğini öne sürdü. Köksal, bu bağlamda 14 şeker fabrikasından 13'ünün, 2011 yılında belirlenen satış bedelinin çok altında rakamlara "peşkeş çekildiğini" ve bu nedenle kamunun 2 milyar 382 milyon lira zarara uğradığını iddia etti.