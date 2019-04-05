"50 bin sosyal konut için başvuru sayısı 587 bine ulaştı"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 50 bin sosyal konut projesi için başvuru sayısının 587 bine ulaştığını belirterek, "Talebin çok olduğu projeler için ilk etapta hak sahipleri kurayla belirlenecek. Ancak gelen tüm taleplere göre çalışmalarımızın da yol haritası belirlenecek. İhtiyacın ve talebin olduğu illerde, ilçelerde ayrıca çalışmalar yapacağız." dedi.

Kurum, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için başlatılan konut projeleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için konut projesi başlattıklarını anımsatan Kurum, projenin ilk etabını Erdoğan'ın teşrifleriyle "50 Bin Sosyal Konut Projesi" lansmanıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mahalle kültürünü önceleyen, yatay mimariyi esas alan medeniyete uygun sosyal konut projelerinin öncelikle 67 ilde uygulanacağını vurgulayan Kurum, "Milletimiz yoğun talep gösterdi. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 50 bin konut için başvuru sayısı şu anda 587 bine ulaştı. Talebin çok olduğu projeler için ilk etapta hak sahipleri kurayla belirlenecek. Ancak gelen tüm taleplere göre çalışmalarımızın da yol haritası belirlenecek. İhtiyacın ve talebin olduğu illerde, ilçelerde ayrıca çalışmalar yapacağız." diye konuştu.