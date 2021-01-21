50 bin TL değerindeki levha çalındı

Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğüne ait 50 bin TL değerindeki kurşun levhayı çalan iki zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğüne ait bahçe kısmında bulunan 50 bin TL değerindeki kurşun levha çalındı. Polis tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların E.Ç. ve M.D. oldukları tespit edildi. Şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. E.Ç. ve M.D. isimli şahıslar, mevcutlu olarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca çalınan malzemeleri satın alan M.Y. isimli şahsın iş yerinde arama yapıldı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şahıs hakkında suç eşyasını satın almaktan adli işlem yapıldı.

