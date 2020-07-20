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  4. 50 bin TL verip aldı: Biz de binmeyeceğiz

50 bin TL verip aldı: Biz de binmeyeceğiz

İLGİNÇ HABERLER  | 20.07.2020 11:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde 50 bin TL vererek 1994 model Doğan marka otomobil alan berber, otomobiline binmek yerine garajda muhafaza etmeyi tercih etti. Daha önceki sahiplerinin de otomobili uzun yıllar garajda koruma altına aldığını söyleyen Serdar Altınoluk, “Yine garajda beklemeye devam edecek, biz de binmeyeceğiz” dedi.

Antalya Serik’te berberlik yapan Serdar Altınoluk, geçen hafta 50 bin TL’ye 1994 model Tofaş marka otomobil satın aldı. Satın aldığı otomobilin önceki sahipleri tarafından 26 yıldır garajda muhafaza edildiğini anlatan Altınoluk, “Biz de gerekli değeri verip, uzun yıllar garajda saklamayı düşünüyoruz. Aracımız hatasız, boyasızdır. Ben aracın 3. sahibiyim. Bu arabayı alanlar sırasıyla garajda muhafaza etmiş. Benden önceki sahibi de 12 yıl garajda saklamış. Yine garajda beklemeye devam edecek, biz de binmeyeceğiz” dedi.

'ORJİNALİNİ SEVİYORUZ'

Doğan model araba tutkusunun çocukluk yıllarında başladığını ifade eden Altınoluk, “Orijinalini seviyoruz. O yüzden bu arabayı aldık. Bu arabayı 50 bin TL’ye aldık, 52 bin kilometrede. Aracın değişen hiçbir aksamı yok. Ön farlardan tutun arka spot lambalarına kadar orijinal. Rengi de aynı şekilde orijinal, sonradan boyanma değil” diye konuştu.

Çevresinden, ’50 bin TL verip, Doğan marka araba alınır mı’ şeklinde çeşitli tepkiler aldığını kaydeden Serdar Altınoluk, “20 bin TL’ye de Doğan marka araba var ama böyle değil arabayı aldığımdan beri hiç masraf etmedim. Zaten binmiyoruz. Binsek masraf ederiz, binmediğimiz için araba garajda muhafaza edilecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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