50 bin toplu iğne ile sanat eseri niteliğinde tablolar yapıyor

Tablolarını görmek için yerli yabancı turistlerin yanı sıra çok fazla öğrencinin de evine geldiğini belirten Yurtsever, AA muhabirine, oyalanmak için başladığı hobisini geliştirip dünya çapında adını duyurmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 13 yıldır toplu iğneyle bu şekilde resim yapan sanatçı, şimdiye kadar 73 tabloda 750 kilodan fazla toplu iğne kullandığı ve bir tablonun 3-4 ayda tamamladığını ifade ediyor.

Her sabah oldukça sabır ve ustalık gerektiren toplu iğneyle resim sanatına başlamadan önce gözü gibi baktığı süs tavuklarını elleriyle besliyor. Daha sonra denize sıfır evinin sahilinde toplu iğneyle resim yapmaya başlayan Yurtsever, radyoda çalan eski şarkılar eşliğinde keyifle sanatını icra ediyor.

Yurtsever, sabır gerektiren mesleğini yıllardır zevkle yapmayı sürdürdüğünü vurguladı.

- "70 bin mail atarak araştırma yaptık"

Farklı bir sanatla uğraşmak istediği için araştırma yaptığını ve sonuçta toplu iğneyle resim yapmaya başladığını belirten Yurtsever, "Bir tane yaptım, herkes çok ilgilendi. O beni biraz yüreklendirdi ve devam ettim. Tablolar çoğalınca araştırmalar yapmaya başladım." dedi.

Daha önce toplu iğneyle resim yapana rastlamadığını ifade eden Yurtsever, kesin sonuç almak için yabancı bir araştırma şirketiyle anlaştığını ve bu firma aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinde resimle ilgilenen müze ve atölyelere 70 bin mail attıklarını söyledi.

Araştırma sonucunda toplu iğneyle resim sanatına yöneldiğini anlatan Yurtsever, şunları söyledi:

"Böyle bir çalışmanın dünyada yapılmıyor olduğunu duyunca, bu beni daha da yüreklendirdi. Bu işe ara vermeden devam ettim. Koleksiyoncular satın almak istiyor ancak ben satmıyorum. Müzelere hediye ediyorum. Hediye ettikçe de bakanlık ve devletten destek görüyorum."