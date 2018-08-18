50 bin toplu iğne ile sanat eseri niteliğinde tablolar yapıyor

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalem gibi kullandığı toplu iğnelerle resim yapan sanatçı Tuncay Yurtsever, en az 50 bin toplu iğneden oluşan tablolarıyla, ilginç eserleriyle dikkati çekiyor.
Yalıkavak Mahallesi'nde doğayla iç içe bir yaşam sürdüren emekli Yurtsever'in içerisinde farklı deniz ürünleri, çakıl taşı ve toplu iğne tablolarını sergilediği evi müzeyi andırıyor.
Her sabah oldukça sabır ve ustalık gerektiren toplu iğneyle resim sanatına başlamadan önce gözü gibi baktığı süs tavuklarını elleriyle besliyor. Daha sonra denize sıfır evinin sahilinde toplu iğneyle resim yapmaya başlayan Yurtsever, radyoda çalan eski şarkılar eşliğinde keyifle sanatını icra ediyor.
Yaklaşık 13 yıldır toplu iğneyle bu şekilde resim yapan sanatçı, şimdiye kadar 73 tabloda 750 kilodan fazla toplu iğne kullandığı ve bir tablonun 3-4 ayda tamamladığını ifade ediyor.
Tablolarını görmek için yerli yabancı turistlerin yanı sıra çok fazla öğrencinin de evine geldiğini belirten Yurtsever, AA muhabirine, oyalanmak için başladığı hobisini geliştirip dünya çapında adını duyurmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Yurtsever, sabır gerektiren mesleğini yıllardır zevkle yapmayı sürdürdüğünü vurguladı.
- "70 bin mail atarak araştırma yaptık"
Farklı bir sanatla uğraşmak istediği için araştırma yaptığını ve sonuçta toplu iğneyle resim yapmaya başladığını belirten Yurtsever, "Bir tane yaptım, herkes çok ilgilendi. O beni biraz yüreklendirdi ve devam ettim. Tablolar çoğalınca araştırmalar yapmaya başladım." dedi.
Daha önce toplu iğneyle resim yapana rastlamadığını ifade eden Yurtsever, kesin sonuç almak için yabancı bir araştırma şirketiyle anlaştığını ve bu firma aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinde resimle ilgilenen müze ve atölyelere 70 bin mail attıklarını söyledi.
Araştırma sonucunda toplu iğneyle resim sanatına yöneldiğini anlatan Yurtsever, şunları söyledi:
"Böyle bir çalışmanın dünyada yapılmıyor olduğunu duyunca, bu beni daha da yüreklendirdi. Bu işe ara vermeden devam ettim. Koleksiyoncular satın almak istiyor ancak ben satmıyorum. Müzelere hediye ediyorum. Hediye ettikçe de bakanlık ve devletten destek görüyorum."
Toplu iğneden yaptığı Zeki Müren portresini Zeki Müren Müzesine hediye ettiğini belirten Yurtsever, şöyle konuştu:
"Toplu iğneden Zeki Müren portresini müzeye hediye ettim. Bodrum ve Muğla'daki özel müzelere ve üniversitelere portreler hediye ediyorum. Bu konuda da takdir topluyorum. Beni hep cesaretlendiriyorlar. Şu ana kadar 73 tablom var. Bunlarda en az 50 bin toplu iğne kullanıyorum. Tablolarımızı kesinlikle çizmeden yapıyorum. Bir ressam fırçasını alırken, ben toplu iğne alıyorum ve tuvale batırıyorum."
Yurtsever, çalışmasını duyup dünyanın birçok bölgesinden kendisini ziyarete gelenlerin olduğunu, Japonya ve Rusya'dan da ziyaretçi ağırladığını anlattı.
Sanatını yeni nesillere aktarmak için girişimde bulunduğunu anlatan Yurtsever, "Bazı insanlar 'yapabilirim' diye bu işe başlıyor ancak sabrın sınırlarını zorladığı için ter basıyor. Daha sonra yapmayı bırakıyorlar." diye konuştu.
- "Süs tavukları da besliyor"
Yaşamı boyunca bu mesleği devam ettirmeyi düşündüğünü söyleyen Yurtsever, "İnsan yaşlandıkça hobilerinin olması gerektiğini daha iyi anladım. Bu işi uzun yıllar sürdürmeyi düşünüyorum. Resim dışında bahçe, çiçek ve hayvanlara da zaman ayırıyorum. Bahçemde farklı cins süs tavukları bulunuyor. Bunlar arasında Fizan, Habeş ve Brahma tavukları var. Bunların hepsi safkan hayvanlar." ifadesini kullandı.
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