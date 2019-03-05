"50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı 53 Bin Sosyal Konutun Teslimi" töreni

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da ve tüm Türkiye'de, 67 ilimizde, 50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız. Sadece İstanbul'umuzda 6 bin 300 tane sosyal konut yapacağız." dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 67 şehirde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesini başlattı.

TOKİ tarafından inşa edilen 53 bin 626 konut ve 130 tesisin açılışının da gerçekleştirildiği "Yatay Şehirleşmeyle 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı ve 53 Bin Sosyal Konutun Teslimi" töreninde konuşan Kurum, bugün çok sayıda projeyi açacaklarını söyledi.

Kurum, içerisinde çok sayıda donatı inşaatının bulunduğu 53 bin konutu, alt ve orta gelir grubu vatandaşa bu törenle birlikte teslim edeceklerini belirterek, "İstanbul'da ve tüm Türkiye'de, 67 ilimizde, 50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız. Sadece İstanbul'umuzda 6 bin 300 tane sosyal konut yapacağız." dedi.