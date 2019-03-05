HABER

"50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı 53 Bin Sosyal Konutun Teslimi" töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "İstanbul'da ve tüm Türkiye'de, 67 ilimizde, 50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız. Sadece İstanbul'umuzda 6 bin 300 tane sosyal konut yapacağız" - "Acil, öncelikli alanlardan başlamak suretiyle tüm şehirdeki kentsel dönüşümü yapacağız. Bu dönüşümü yaparken hedefimiz yılda 300 bin konut dönüşümü yapmak" - "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, 20 yılda ülkemizde dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da ve tüm Türkiye'de, 67 ilimizde, 50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız. Sadece İstanbul'umuzda 6 bin 300 tane sosyal konut yapacağız." dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 67 şehirde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesini başlattı.

TOKİ tarafından inşa edilen 53 bin 626 konut ve 130 tesisin açılışının da gerçekleştirildiği "Yatay Şehirleşmeyle 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı ve 53 Bin Sosyal Konutun Teslimi" töreninde konuşan Kurum, bugün çok sayıda projeyi açacaklarını söyledi.

Kurum, içerisinde çok sayıda donatı inşaatının bulunduğu 53 bin konutu, alt ve orta gelir grubu vatandaşa bu törenle birlikte teslim edeceklerini belirterek, "İstanbul'da ve tüm Türkiye'de, 67 ilimizde, 50 bin sosyal konut uygulamasını, talep toplamasını bugün inşallah başlatacağız. Sadece İstanbul'umuzda 6 bin 300 tane sosyal konut yapacağız." dedi.

TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar şehirlerin alt ve üst yapısını, sosyal donatıları inşa etme açısından çok sayıda proje geliştirdiklerini ifade eden Kurum, TOKİ'nin inşat ettiği bağımsız bölümlere ilişkin bazı rakamları paylaştı.

Şehirlerin 50-100 yılını planlarken, içerisinde yeşil alanların, mahalle kültürünün ve yatay mimari gibi unsurların bulunduğu kentler inşa etmek istediklerini dile getiren Kurum, örnek uydu kentler inşa ederek bu unsurların tüm kente yayılmasını istediklerini söyledi.

- "5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz"

Murat Kurum, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle riskli alanların ve binaların 3 ay içerisinde tespit edilmesini istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"3 ay içinde tespit edip bunları bize bildireceksiniz ve acil, öncelikli alanlardan başlamak suretiyle tüm şehirdeki kentsel dönüşümü yapacağız. Bu dönüşümü yaparken hedefimiz yılda 300 bin konut dönüşümü yapmak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, 20 yılda ülkemizde dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi ve vatandaşlarımızın daha güvenli, sağlam konutlarda oturması. Bununla ilgili 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10-15'ini biz Bakanlık olarak TOKİ eliyle yürüteceğiz."

Kentsel dönüşümde vatandaşa verilecek desteklere değinen Kurum, dönüşümü tüm şehirlere yayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şehre millet bahçesi sözü verdiğini belirten Kurum, gecelerini gündüzlerine katarak millet bahçelerini açmaya başladıklarını, açılışları sürdüreceklerini bildirdi.

- "Plastik poşet kullanımı yüzde 70 düştü"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şu an nüfusun yüzde 88'ine atık su arıtma hizmeti verdiklerini, bunun şehirler bazında değişebildiğini, hedeflerinin, "2023'te tüm nüfusa atık su arıtma hizmeti vermek" olduğunu söyledi.

Sıfır atık projelerine değinen Kurum, bugün 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda projenin uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Kurum, plastik poşetlerin 1 Ocak'tan itibaren ücretli olduğunu hatırlatarak, "Bugün yüzde 70 azalma görüldü. Hedefimiz, plastik poşet kullanım sayısını 2023'e geldiğimizde yüzde 90 azaltmak. Böylelikle çevremizi ve doğamızı korumuş olacağız." diye konuştu.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Çavuşoğlu: Bizim derdimiz terör örgütleriyle (2)Çavuşoğlu: Bizim derdimiz terör örgütleriyle (2)
UEDAŞ’tan Yeşilay haftasına destekUEDAŞ’tan Yeşilay haftasına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Yasak Elma'da güldüren hata!

Yasak Elma'da güldüren hata!

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Bu acıya yürek dayanmaz!

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın programdaki sözleri olay olmuştu

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın sözleri olay olmuştu

Tokat'ta feci yangın! Böyle bulundular

Tokat'ta feci yangın! Böyle bulundular

'Gezi Parkı' davasında duruşma tarihi belli oldu! İddianamede dikkat çeken 'Sırbistan' detayı

'Gezi Parkı' iddianamesinde dikkat çeken 'Sırbistan' detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.