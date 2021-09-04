50 Bini Aşkın Afgan ABD'ye Yerleştirilecek

ABD İç Güvenlik Bakanı, Kabil’in Taleban’ın eline geçmesini izleyen sürede tahliye edilen Afganların 50 binden fazlasının Amerika’ya yerleştirileceğini bildirdi.

Alejandro Mayorcas, onbinlerce Afgan’ın güvenlik taramasından geçirildiğini ve ABD’ye getirildiğini açıkladı ancak sonradan geleceklerin sayısının net bilinmediğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Mayorcas, bu konudaki kararlılıklarının nihai hedefe ulaşıncaya kadar süreceğini sözlerine ekledi.

ABD 14 Ağustos’ta Kabil’in düşmesinden, askerlerini Afganistan’dan tamamen çektiği 31 Ağustos’a kadar tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirdi. O süre içinde 130 bine yakın Amerikan vatandaşı, yeşil kart sahibi ve 20 yıllık savaş süresince ABD’yle çalışan Afganlar’la aileleri Kabil Havaalanı üzerinden uçaklarla tahliye edildi.

Delaware eyaletinin eski valisi Jack Markell, “Müttefikler Hoş Geldiniz” adı verilen bu operasyonun koordinatörü olarak atandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Markell’in, Ulusal Güvenlik Dairesi, İç Politika Konseyi, İç Güvenlik Bakanlığı ve diğer federal dairelerle birlikte çalışarak Afganların güvenlik soruşturmalarını ve diğer işlemlerini koordine edeceğini bildirdi. Uzmanlar, Vietnam örneğinden yola çıkarak tahliyelerin önümüzdeki aylar, hatta yıllar boyunca devam edebileceğine dikkati çekse de Beyaz Saray sözcü yardımcısı Karine Jean-Pierre, Markell’in görevinin bu yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Tahliye edilen Afganların güvenlik taramaları, Almanya, İspanya, Kuveyt ve Katar’da kurulan geçici barınma merkezlerinde yürütülüyor. Güvenlik taramasından geçemeyenlere ne gibi işlem yapılacağı bilinmiyor, ancak Mayorkas ABD’nin bu konuda müttefik ülkelerle birlikte çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

İç Güvenlik Bakanı Mayorkas, şu ana kadar ABD’ye 40 bini aşkın Afgan’ın getirildiğini, bunların yüzde 20’sinin ABD vatandaşı ya da daimi ikamet hakkına sahip yeşil kart sahipleri olduğunu söyledi. Diğerleriyse son 20 yıl içinde ABD ve NATO’yla çalışan, tercümanlık ya da farklı hizmetlerde bulunmuş, ‘Özel Göçmenlik Vizesi’ almaya hak kazananlar; ya da Taleban’ın ülkeyi ele geçirmesinden sonra hayatları tehlikeye giren gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu çalışanları.

Kendisi de çocukken Amerika’ya Kübalı mülteci bir ailenin çocuğu olarak gelen İç Güvenlik Bakanı Mayorkas, ABD’ye destek olan bu kişilere karşı vicdani sorumlulukları olduğunu söyledi.

Mayorkas, kabul edilecek Afganlar’ın sayısını 50 bin olarak verse de bunun nihai rakam olmadığı ya da tahliyelerin sona erdirilmesi için net bir tarih belirlenmediğine dikkati çekti. İç Güvenlik Bakanı, “Afganistan’dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları, daimi oturma izni sahipleri ve Afganistan’da ABD’ye yardım eden kişiler güven içinde tahliye edilmeden görevimiz tamamlanmış olmayacak” diye konuştu.

ABD’nin askeri uçaklarla yürüttüğü tahliye operasyonları sona erse de Taleban, gerekli seyahat belgelerine sahip olanların ülkeden ayrılmasına izin verileceğini bildirdi.

Amerika’ya getirilen Afganlar’ın çoğu askeri üslerde tutuluyor, sağlık muayeneleri ve daimi olarak yerleştirilmeleri için gerekli işlemleri yapılıyor.

ABD Kuzey Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada 25 bin kadar Afgan’ın sekiz askeri üste tutulduğu bildirildi. Az sayıda kişide Corona testleri pozitif çıksa da güvenlik sorunu yaşanmadı.

