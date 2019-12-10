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Deprem Balıkesir’i sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 23:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’de art arda meydana gelen 4,6 ve 4,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir’de saat 23,14’te merkez üssü Alteylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi.

Balıkesir’de art arda meydana gelen 4,6 ve 4,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir’de saat 23,14’te merkez üssü Alteylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 23.24’te ikinci bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre ise saat 23,14’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu depremin ardından saat 23.24’te 4.3 ve 23.46’da da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem sonrası vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Deprem İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Yalova’da da hissedildi. Öte yandan AFAD, emniyet ve jandarmaya deprem sonrası can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar bildirimi ulaşmadığı öğrenildi.

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