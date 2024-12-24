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  4. 50 dikiş atıldı... 7 köpek yaşlı kadına öldüresiye saldırdı! Her yerinde diş izleri var

50 dikiş atıldı... 7 köpek yaşlı kadına öldüresiye saldırdı! Her yerinde diş izleri var

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.12.2024 12:47
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Tunceli’de köyde tek başına yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Tokmak’a komşusunun olduğunu söylediği 7 köpek saldırdı. Bacağında, kolunda, sırtında ve kaşında diş izleri bulunan Tokmak’ın vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı.

50 dikiş atıldı... 7 köpek yaşlı kadına öldüresiye saldırdı! Her yerinde diş izleri var

Olay, gece saatlerinde, merkeze bağlı Güleç köyünde meydana geldi. Hayvanlarına yem vermek için evinin yakınlarındaki ahıra giden Hikmet Tokmak'a, komşusunun olduğunu iddia ettiği 7 köpek saldırdı.

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50 DİKİŞ ATILDI

Durumu gören köylülerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Tokmak, bacağından, kolundan, sırtından ve yüzünden yaralandı. Tokmak, köydekilerin yardımıyla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ameliyata alınan Tokmak’ın vücuduna 50 dolayında dikiş atıldı. Tokmak, komşusundan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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‘NEREDEYSE ÖLECEKTİM’

Köpeklerin saldırısına uzun süre maruz kaldığını söyleyen Hikmet Tokmak, "Ben eve giderken bir tanesi bana havladı, ardından 7 tane köpeğin hepsi bana saldırdı. Ben yere düştüm, saldırmaya devam ettiler. 15 dakika boyunca bana saldırdılar. Sahibi çok geç geldi. Ne yaptıysam beni bırakmadılar. Nasıl olduysa boğazımı tutmadılar. O kadar bağırdım çağırdım sahibi geç geldi. Ben neredeyse ölecektim. Ameliyata aldılar beni. 1,5 saat sürdü. 50-60 dikiş atıldı vücudumun her yerine" dedi.

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(DHA)

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köpek dikiş diş saldırı
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