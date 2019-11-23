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50 dönümlük enerji tarlası, Sivas’ta kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:29 | Son Güncelleme

Sivas Merkez Kayadibi köyünde 50 dönüm arazi üzerine kurulan güneş paneli tesisinde 15 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik enerjisi karşılanabiliyor.Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan, özel bir firmaya ait olan güneş enerjisi santralinde incelemede bulundu.

Sivas Merkez Kayadibi köyünde 50 dönüm arazi üzerine kurulan güneş paneli tesisinde 15 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik enerjisi karşılanabiliyor.
Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan, özel bir firmaya ait olan güneş enerjisi santralinde incelemede bulundu. Merkez Kayadibi Köyü’nde 50 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste 10 bin 800 panelle üretim yapılıyor. 15 bin nüfuslu bir ilçenin ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisinin üretildiği tesis sayesinde, yılda 2 bin 970 karbon monoksit gazının doğaya salınımı engellenmiş oluyor.
Firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Bilgin ve Vali Ayhan girişimcileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Bilgin,firma sahiplerimize teşekkür ederek, "Şehrimiz güneş enerjisi yatırımları noktasında bakir bir alan, güneşin güçlü olduğu bir alan. Farklı noktalarda bu tip güzel tesisleri görüyoruz. Firma sahiplerine hayırlı, bol kazançlar diliyorum. İnşallah buradan kazandıklarını, Sivas’a ve ekonomimize katkı sağlayacak farklı alanlarda da yatırıma dönüştürürler." şeklinde konuştu.

"Belediye’nin elektrik ihtiyacını karşılayacak GES kuracağız"
Sivas Belediyesi’nin enerji ihtiyacını karşılamak adına göreve gelir gelmez bir çalışma başlattıklarını dile getiren Bilgin, "İnşallah ilk etapta 1 MW’lık biz, 1 MW’lık da Enerji Bakanlığı’nın hibesi ile Güneş Enerji Tesisimizi kuracağız. İller Bankası ile görüşmelerimizi yaptık, önümüzdeki süreçte finans kaynağımızı uzun vadeli bir kredi ile çözdük. Sivas Belediyesi’nin tükettiği enerji kadar bir tesis kurarak inşallah 5 yıl içerisinde tüketilen enerjiyi tamamen buradan karşılayacağız. Hem kurumlarımız açısından önemli bir kaynak, hem de dış ticarette cari açığa katkı sağlayacak bir durum" ifadelerini kullandı.

Sivas’ta üretilen enerjinin 3’te 2’si ihraç ediliyor
Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda Sivas’ın önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan ise "Emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yeşil enerji alanında Sivas Türkiye’deki en zengin enerji yatlarından birisidir. Su (HES), rüzgâr (RES), Güneş (GES), Jeotermal (JES) enerji açısından Türkiye’de 4,5 milyar kilowatt enerji üretiliyor. İlimizin iç tüketimi sanayi, konut ve aydınlatma açısından 1,7’si kullanıyor. Sivas il sınırları içerisinde üretilen enerjinin 3’te 1’i şehre yetiyor. Geri kalan 3’te 2’lik kısmı ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Enerji üretimi açısından Sivas önemli bir üs teşkil etmektedir. Bu tesislerin sayılarının artmasını diliyoruz. Türkiye’nin enerji ithalatında da önemli bir dış ticaret açığını kapatıyorlar. Teknik bilgilerin kitapta olması kolay, ancak sahaya yansıması çok zor.Bunu sahaya yansıtan, emek verenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

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