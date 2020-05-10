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  4. 50 Gün Sonra Gelen İzin 65 Yaş Üstünü Sokağa Döktü

50 Gün Sonra Gelen İzin 65 Yaş Üstünü Sokağa Döktü

10.05.2020 17:32 | Son Güncelleme

Salgın nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı 50 gün sonra 4 saat süreyle kaldırılınca bu yaşın üstündekiler sokaklara çıktı

Corona virüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki azalma alınan sert tedbirleri yumuşatmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı 50 gün sonra 4 saat süreyle kaldırıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep’te de 65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalktığı ilk dakikalardan itibaren, sokaklara çıkarak park ve oturma alanlarına akın etti.

VOA Türkçe’ye konuşan 65 yaş üstü vatandaşlar, evde oturmaktan dolayı sıkıldıklarını ve ayaklarının tutulduğunu belirterek, çok yerinde bir uygulama olarak nitelendirdikleri bu 4 saatlik iznin haftada iki gün verilmesi gerektiğini belirttiler.

Saat 11.00'de başlayan izinle vatandaşlar parkları doldurdu.

72 yaşındaki Abdullah Ada, “Bu söylediğim türkü bütün evde kalan yaşlılara armağan olsun. Üç aydır dışarı çıkmıyordum, daha yeni çıktım. Biraz hareket ettim vücudum yerine geldi. İnşallah tez zamanda bu virüs gelir geçer. Haziran

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