HABER

50 günlük yavru köpeği işkence yaparak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 15:47 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde Süleyman Ç., komşusunun 'Pasha' ismini verdiği 50 günlük akbaş cinsi köpeği işkence yaparak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

50 günlük yavru köpeği işkence yaparak öldürdü

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde Süleyman Ç., komşusunun 'Pasha' ismini verdiği 50 günlük akbaş cinsi köpeği işkence yaparak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinde alkollü ve canının sıkkın olduğunu öne sürerek köpeği öldürdüğünü itiraf eden Süleyman Ç., hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatılarak serbest bırakıldı.
Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde oturan Süleyman Ç., önceki gece iddiaya göre, alkol aldıktan sonra yan komşusunun 'Pasha' ismini verdiği 50 günlük akbaş cinsi köpeği dövmeye başladı. Süleyman Ç., işkence yaptığı köpeğin boğazını da bıçakla kesti. Köpeği bir tarlada bulanlar Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek ve köpeğin sahiplerine haber verdi. Köpeğin öldüğü belirlendi. Köylüler, Süleyman Ç.'nin yaşadığı eve gidip tepki gösterdi. Köylülerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde alkollü olduğu görülen Süleyman Ç., köpeği öldürdüğünü itiraf ederek, pişman olduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde köylüler, 'Yaptığında şu kadar bir şey var mı? Sana sadece o kadar soruyorum, pişmanlık var mı? O köpeğe nasıl kıydın? Ayıp değil mi ya?' diye sorarken, Süleyman Ç. ise sadece 'var' demekle yetiniyor.
İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen şikayetler üzerine Süleyman Ç.'yi gözaltına aldı. Karakolda ifade veren Süleyman Ç. alkollü ve canının sıkkın olduğunu söyleyerek, köpeği öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Süleyman Ç. hakkında, sahipli köpeği öldürdüğü için 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, şüphelinin köpeği öldürmesine rağmen 'mala zarar verme' suçundan hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Köylüler bize köpeğin öldürüldüğü ihbarında bulundu. Sahiplerine ve jandarma ekiplerine bildirerek şikayette bulunduk. Şüpheli ifadesinde köpeği öldürdüğünü de itiraf etti ancak tuhaf olan, köpeği öldürmesine rağmen 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Yasalarımızın bu anlamda hemen değiştirilmesi gerekiyor. Bana kalırsa bu bir cinayettir. Ramazan Bayramı tatiline denk geldiği için hayvanlarla ilgili resmi kurumlarda bu gibi olaylar için nöbetçi bırakılması gerekiyor" dedi.
Köpeğin öldürülmesi sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, Sazak köyünde oturan Süleyman Ç. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

50 günlük yavru köpeği işkence yaparak öldürdü50 günlük yavru köpeği işkence yaparak öldürdü

Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar
3 kişiye mezar olan traktör, yuvarlandığı yerden çıkarıldı3 kişiye mezar olan traktör, yuvarlandığı yerden çıkarıldı
Kollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdiKollarında titreme şikayetiyle hastaneye giden genç kız 3 gün sonra yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.