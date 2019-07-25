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50 kilo altınla kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

Konya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı.

Konya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı. Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 23 Temmuz Salı günü Konya’nın Karatay ilçesinde tarihi Bedesten Çarşısı Sarraflar Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır çarşıda kuyumculuk yapan Musa G. (38), ucuz altın satışı kapsamında fırsat çadırı açacağını ve kampanya sonrası geri vereceğini söyleyerek çarşı esnafından yaklaşık 20 kilo altın aldı. Kampanya broşürleriyle İstanbul’daki altın toptancılarına giden Musa G, yüklü miktarda ödünç altın alarak Konya’ya geldi. Kampanyayı başlatan ve ikramlarda bulunarak vatandaşların ilgisini çeken Musa G, kampanyayı son gününde bir gün daha uzattı. Yüklü miktarda altın toplayan Musa G., kardeşinin üzerinden de 300 bin lira kredi çekti. Kampanya sonrası mesai bitiminde iş yerini kapatan Musa G., akşam 22.00 sıralarında tekrar iş yerine gelerek altınları ve paraları topladığı iki bavulu alarak 10 saniye içerisinde iş yerinden ayrıldı. Dün sabah saatlerinde Musa G’nin iş yerini açmadığını fark eden komşu esnaf, kendisini merak ederek telefon ile ulaşmak istedi ancak telefonunun kapalı olması üzerine Musa G’nin yakınlarına ulaştı. Durumdan şüphelenen çarşı esnafı Musa G’nin komşu sarrafın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde Musa G’nin dükkanına geldiği ve kısa süre sonra iki bavulla dükkandan çıktığı tespit edildi. Konya’daki mağdur esnaf Musa G. için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Ucuz altın vereceğim diye kampanyayı başlattı"
Musa G’nin açacağı fırsat çadırı sayesinde çevre esnaftan yüklü miktarda altın topladığını anlatan Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, "Ben ucuz altın satacağım gibi bir reklamlar verdi ama biz de diyoruz ki altın ucuz olmaz, altının bir değeri vardır, altının özgün bir ağırlığı vardır. Altın bütün kuyumcularda, bütün esnafta bir fiyatsa bu arkadaşımız nasıl daha ucuza veriyor diye o zaman hayretler içinde kalmıştık" dedi.

"Bizim ticaretimiz güvene dayalıdır"
Altınları alarak kaçan şahsın İstanbul’a giderek oradaki toptancıdan da altın talep ederek fırsat çadırı açacağını söylediğini belirten Sarraf ve Kuyumcular Dernek Başkanı Kuşdemir, "Bizde her şey sözdür. Kuyumcu esnafında her şey sözle başlar sözle biter. İstanbul’a giderek oradaki toptancıdan, ’stant açtım, fuar açtım’ diyerek reklamlarını da gösteriyor. Bana 3-5 günlüğüne stant açtım çadır sezonu bitene kadar emanet verin sezon bittikten sonra faturamı kesersiniz, paranızı öderim gibi bir anlaşma yapıyor. İnsanlar da güveniyor, çünkü bizim ticaretimiz güvene dayalıdır. Başlattığı kampanyanın süresini ise biraz daha uzatıyor ve o esnada bu her şeyi toplayıp kaçıyor. Konya’daki esnafımızdan da kampanya ve fırsat çadırı açacağım diyerek emanet altın almış, insanlar güveniyor yıllardır tanıdığımız biri olduğu için" diye konuştu.

"Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi olduk"
Dernek Başkanı Kuşdemir, "Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz hem Konya’da bulunan esnafımız mağdur hem de İstanbul’dan bu kişiye altın veren kişiler mağdur. Bizler de toplu olarak kaç kişi mağdur olmuş ise Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunduk. İki valizle görüntüleri var bazıları diyor 30 - 40 kilo şuan kesin rakam belli değil. Bildiğimiz bir şey var bu kişiye güvenen kişilerin mağdur oldu. Vatandaşların ucuz altın kampanyalarına aldanmamalarını istiyoruz ucuz altın olmaz çünkü altının bir ağırlı bir fiyatı vardır" dedi.
Sosyal medyada 20 Temmuz tarihinde fuar açacakları şeklinde paylaşım yaptığı görülen Musa G’nin, daha sonra kampanya süresini uzattık duyurusu yaptığı da görüldü.

50 kilo altınla kayıplara karıştı

50 kilo altınla kayıplara karıştı

50 kilo altınla kayıplara karıştı

50 kilo altınla kayıplara karıştı

50 kilo altınla kayıplara karıştı

50 kilo altınla kayıplara karıştı

50 kilo altınla kayıplara karıştı

50 kilo altınla kayıplara karıştı

50 kilo altınla kayıplara karıştı

50 kilo altınla kayıplara karıştı

50 kilo altınla kayıplara karıştı

50 kilo altınla kayıplara karıştı

50 kilo altınla kayıplara karıştı
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