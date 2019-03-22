50 kilo verdi, hastalıklarından da kurtuldu

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN'da yaşayan Emrullah Caniş (35), birçok hastalıkla mücadele ederken en büyük sıkıntısı olan kilolarından kurtulmak için adım attı. Diyetisyene giden 122 kilo ağırlığındaki Caniş, 5 ayda 50 kilo vererek 72 kiloya düştü. Sağlıklı bir şekilde zayıflayan Caniş; yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, insülin direnci ve eklem ağrıları için kullandığı ilaçları da doktor konrolünde bıraktı.

Van'da yaşayan ve inşaat işlerinde çalışan Emrullan Caniş, aldığı yüksek kilolardan sonra sağlık sorunları yaşamaya başladı. Uyku ve yürümede güçlük, eklem ağrıları gibi birçok sorun yaşayan Caniş, doktora gitti. Yaptırdığı tahlillerde yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, insülin direnci olduğu ortaya çıktı. Caniş'in doktoru bu sağlık sorunlarının fazla kilodan kaynaklandığını kendisine söyledi. Fazla kilolarından rahatsız olan, özellikle kilolardan kaynaklı sağlık sorunlarından dolayı sıkıntı yaşayan Caniş, yine kötü beslenme alışkanlıklarını devam ettirdiği bir gün fırından yağlı çörek almaya gitti. Tam bu sırada diyetisyen tabelasını görünce buraya girerek bilgi aldı. Kilo vermeye karar veren Caniş, 5 ayda tam 50 kilo vererek 72 kiloya düştü. Sağlıklı bir şekilde zayıflayan Caniş; yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, insülin direnci ve eklem ağrıları için kullandığı ilaçları da doktor tavsiyesi ile bıraktı.

'HAYAT BENİM İÇİN YENİ BAŞLADI'

Kilo verdikten sonra birçok hastalıktan kurtulduğunu ve artık daha mutlu olduğunu belirten Caniş, "Diyetisyene geldiğimde 122 kiloydum. Şu anda 72 kilodayım. Yaklaşık 50 kilo verdim. Hayatımın özellikle son 1 yılı sağlık sorunları nedeniyle çok sıkıcı geçiyordu. Nefes darlığı, uyuyamama, yürüyememe gibi sorunlar yaşadım. Doktora gittiğimde birçok hastalığımın olduğunu öğrendim. Bir gün yine sağlıksız beslenmek için yağlı çörek almaya giderken diyetisyen tabelası ile karşılaştım. Bana verilen bütün programları çok güzel uygulamaya başladım. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde kilo vermeye başladım. Benim için artık hayat yeni başladı. Yeniden doğmuş gibi oldum. Kilo vermek isteyenlere de şunu tavsiye ediyorum. Bir uzman eşliğinde kilo vermeye başlasınlar" dedi.

'AMELİYATSIZ GÜZEL BİR BAŞARI ELDE ETTİK'

Diyetisyen Gülsipan Yaşar, Caniş'in geldiğinde ilk olarak sağlık durumunu incelediklerini belirterek, "Emrullah Bey, bize geldiğinde ciddi sıkıntıları vardı. İşe bile rahat bir şekilde gidip gelemediğini belirtiyordu. Yaptırdığı kan tahlillerine göre gizli şekeri, karaciğer yağlanması, yüksek kolesterolü mevcuttu. Genç yaşta çok ciddi hastalıklara sahipti ve bu ciddi anlamda hayat kalitesini düşürüyordu. Biz bunları göz önünde bulundurarak ona uygun sağlıklı bir beslenme programı oluşturduk. Haftalık olarak hastamızı takip ettik. Ve gidişatının günden güne daha iyi olduğunu gördük. Zaten kendisinin gösterdiği yüksek uyum sayesinde çok kısa bir sürede ameliyatsız ve sporsuz bir şekilde böyle güzel bir başarıyı elde edebildik" dedi.

'MÜCİZEVİ ÜRÜNLERLE SAĞLIKLI KİLO VEREMEZSİNİZ'

Son yıllarda zayıflamaya yönelik ürünlerin çok fazla piyasaya sürüldüğünü belirten Diyetisyen Yaşar, "İnsanlar bunların yan etkilerini düşünmeden kendilerini boşlukta hissettikleri için çaresizlikten hemen bu tür ürünleri kullanmaya başlıyorlar. Bunların sağlık üzerinde çok ciddi şekilde etkileri var. Beslenme ömür boyu süren bir şeydir. Bu yüzden beslenme düzeninizi değiştirmeden sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz mümkün değil. Bu da mucizevi ürünlerle gerçekleşmiyor" dedi.