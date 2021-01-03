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50 kilometre kovalanan araçtan kaçak sigara çıktı

03.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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50 kilometre kovalanan araçtan kaçak sigara çıktı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araçla polis arasında 50 kilometre boyunca kovalamaca yaşandı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araçla polis arasında 50 kilometre boyunca kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın sonunda durdurulan araçtan binlerce paket gümrük kaçağı sigara çıktı.
Edinilen bilgilere göre, ilçe girişinde uygulama yapan asayiş ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç ile ekipler arasında kovalamaca başladı. 50 kilometre süren kovalamaca sonunda durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 325 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçan aracın sürücüsü A.Y. gözaltına alınarak emniyete götürülürken araç ise otoparka çekildi.
Gözaltına alınan A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan A.Y.’ye trafik kurallarını ihlal ve dur ihtarına uymamaktan bin 516 TL para cezası kesildi.

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