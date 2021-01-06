50 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiği patlayınca çaldığı aracı bırakıp kaçtı

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında 48 BE 696 plakalı hafif ticari aracını, yol kenarına üzerinde anahtarıyla bırakan Gökhan Yılmaz, arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada Ali D., araca binip, hızla uzaklaştı. Durumu fark eden Gökhan Yılmaz, polise haber verip, arkadaşının otomobiline binerek şüphelinin peşine düştü.

Gökhan Yılmaz ve polis ekiplerinin peşinde olduğu şüpheli, Sarıçam'dan önce Seyhan ilçesine, ardından da Çukurova ilçesine geçip, Çatalan Batı Köprüsü'nden kırsal alana doğru ilerledi.

POLİSLER HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kovalamaca sırasında Ali D., aracı, polis araçlarının üzerine sürerek kaza yaptırmaya çalıştı. Uyarılara aldırmayan şüpheliyi durdurmak için polis, havaya ve aracın lastiklerine ateş açtı.

LASTİĞİ PATLAYINCA ARACI TERK ETTİ

50 kilometre süren kovalamacanın ardından lastiği patlayınca aracı terk eden Ali D., Çukurova ilçesi Dörtler köyünde yaya olarak kaçtı. Arazide gecenin karanlığından faydalanan Ali D., izini kaybettirdi.

Araç Gökhan Yılmaz'a teslim edilirken, hakkında kesinleşmiş 17 hapis cezasıyla arandığı tespit edilen Ali D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA

